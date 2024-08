Burjassot viu la festivitat de la Mare de Déu de l’Assumpció

La imatge dorment de la Mare de Déu de l’Assumpció va tornar un any més, en esta ocasió, dijous al capvespre, a recórrer els carrers del centre urbà de Burjassot. Amb la seua clavaria al capdavant —presidida per María Mosqueda Jiménez— i una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, la solemne processó va partir del mateix punt al qual va tornar, l’església de Sant Miquel Arcàngel, enmig del fervor de nombrosos fidels.

No van faltar a la cita la resta de clavaries i representants de diverses associacions del municipi. L’Agrupació Musical Los Silos va marcar el compàs.

Música i pólvora per a acabar

Els actes en honor de la Mare de Déu d’Agost van arrancar al matí amb la recollida de clavariesses i la posterior concentració a la plaça de l’Ajuntament. Des d’allí, acompanyades pels clavaris de Sant Roc, es van dirigir en cercaviles fins a l’església de Sant Miquel, on es va oficiar missa major.

Com a colofó de la festivitat, ja entrada la nit, es va disparar un ram de focs artificials en els voltants de Sant Miquel a càrrec de Pirotecnia Zaragozana. A continuació, la plaça de l’Ajuntament va acollir l’espectacle musical Hollywood, seguit d’una revetla.