Declarat un nou incendi en les faldes del Montgó a Xàbia

Un nou incendi amenaça el Montgó, a Xàbia. Fa només uns minuts s'ha declarat un foc en una zona pròxima als vessants de la muntanya.

Una columna de fum ha alertat als veïns que han notificat immediatamant el servici d'emergències.

L'entorn del parc natural del Montgó es tracta d'una de la zones on més conats d'incendis es declaren a la comarca de la Marina Alta. Concretament, el foc està afectant la zona coneguda com a Horts del *Montgó, on ja s'han deslligat altres incendis en els últims mesos. Ja lluiten contra les flames bombers, protecció civil i mitjans aeris.

Declarado un nuevo incendio en las faldas del Montgó / A.P.F.

25 anys del gran incendi

L'incendi de hui es produeix en una data negra per a la Marina Alta. Just hui es compleixen 25 anys del gran incendi forestal que va arrasar el Montgó.

Evolució favorable

La ràpida actuació dels mitjans aeris sembla que ha aconseguit controlar el foc abans que fora a més i que les flames pogueren estendre's. Han participat en les labors d'extinció una unitat terrestre i una helitransportada de bombers, una autobomba, tres dotacions de bombers de la Diputació d'Alacant i tres mitjans aeris.