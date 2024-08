Els amics de Mateo van escapar de l'assassí de Mocejón pujant-se al sostre d'un quiosquet del poliesportiu

"Li podria haver passat a qualsevol dels xiquets que eren allí". És una frase que es repeteix entre els veïns de Mocejón (Toledo), un poble que segueix impactat per l'assassinat el diumenge de Mateo, un xiquet d'11 anys, mentre jugava al futbol amb uns amics en el poliesportiu Ángel Tardío.

Encara que les actuacions es troben baix secret de sumari, cada vegada es coneixen més detalls del que va ocórrer aquell dia. Les càmeres de seguretat van capturar a J.P., el presumpte assassí, que aparentment té problemes mentals, caminant pel centre del poble sobre les 9.20 del matí camí del poliesportiu, situat als afores de la localitat. Portava una samarreta nuada al coll que després utilitzarà per a tapar el seu rostre.

Forats en la tanca del poliesportiu

Dos grups de xavals s'havien colat a les instal·lacions esportives per uns forats del clos. Un d'eixos grups era el de Mateo, que havia acudit amb dos dels seus amics, de la mateixa edat, a jugar al futbol en el camp gran, que està envoltat per una pista d'atletisme i al qual calia colar-se fins i tot pel trencat d'una segona tanca. "És un forat que han fet els propis xiquets per a ficar-se dins", asseguren al poble.

Tal com relaten diversos pares del municipi, les criatures se n'anaven allí a primera hora per a evitar les hores de més calor -s'han arribat a superar els 39 graus aquests dies en Mocejón-. De vegades s'ajuntaven fins a deu xicotets, tots o quasi tots companys del Col·legi Públic Miguel de Cervantes. Eixe dia eren només tres.

La Guàrdia Civil registra el canal de Mocejón a la recerca de l'arma homicida. / José Luis Roca

Segons han explicat els testimonis presencials que estaven en el poliesportiu a la resta d'amics, van veure arribar a J.P. brandant un ganivet que, segons els investigadors, l'agressor hauria agafat de casa del seu pare.

La fugida dels xicotets

Després de desistir d'acostar-se a un grup d'uns xiquets més majors, el presumpte homicida es va dirigir als més xicotets, que van començar a córrer. Els dos amics de Mateo van aconseguir escapar-se saltant al sostre d'un quiosquet del poliesportiu amb l'ajuda d'unes caixes de begudes de cristall a les quals es van enfilar. Però Mateo no ho va aconseguir. J.P. li va assestar 11 punyalades. "És que era més xicotet. No li donaria temps a escapar", suposaven diverses mares aquest dimarts en una cafeteria del centre del poble, enfront de l'Ajuntament, que continua lluint un crespó negre en senyal de dol.

Després del crim, l'autor va fugir del camp de futbol a peu i els xiquets que acompanyaven a la víctima van córrer a buscar ajuda. La Guàrdia Civil va posar en marxa una operació gàbia per a localitzar-lo, amb desenes de patrulles, en la qual han participat agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial i del Grup d'Informació de la Comandància de Toledo, així com diversos efectius del lloc d'Illescas.

El presumpte assassí va anar a missa després

Mentrestant, a les 12 del matí, només duess hores després del crim, el presumpte assassí va ser a missa amb el seu pare. "El xaval estava nerviós, era un xic que no estava bé, sempre estava movent-se, pessigant-se, però eixe dia estava més inquiet que mai... Em va sorprendre que no estava el seu germà eixe dia, que és més xicotet i sempre sol anar amb ells. És una família que no es relacionava amb ningú", relata una veïna de Mocejón, on s'ha instal·lat la sensació que "la Justícia o qui fora" hauria d'haver adoptat alguna mesura amb el xaval, que tenia un 70% de discapacitat declarada. D'acord amb el testimoniatge de diversos veïns, l'agressor "no parlava amb ningú" i es "desorientava amb facilitat".

El presumpte homicida no va ser detingut fins al dilluns a primera hora de la vesprada al carrer Dalí, on viu el pare, al costat del cementeri. En la seua primera declaració va reconéixer els fets, encara que evidenciant els seus problemes de salut mental: "Ha sigut el meu altre jo, ha sigut la meua còpia", tal com ha revelat El Periódico d'Espanya en exclusiva. Després va afegir: "Jo era allí, però jo no he sigut". I va explicar que després de matar al xiquet, va tirar el ganivet en una séquia a 700 metres del poliesportiu i després se'n va anar a casa dels seus avis, on es va donar una dutxa. D'allí li hauria arreplegat el seu pare per a anar a missa.

Hui, els agents de l'Institut Armat continuen buscant l'arma del crim mentre s'està a l'espera que es realitze l'autòpsia al cos del xiquet, després de la qual se celebrarà el funeral.