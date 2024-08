Un home passeja a Calp amb un fusell d’assalt simulat i provoca l’alarma

En els passejos marítims es veu de tot. Poden ser una passarel·la de coses inversemblants i estrambòtiques. Però el que ha passat esta nit en el passeig marítim de la platja de la Fossa de Calp ja ha sigut passar-se’n de la ratlla. Ha superat tot el que u podria imaginar-se. Un home passejava per esta zona turística portant un fusell d’assalt. Eixa era la impressió que s’emportaven els veïns i turistes que es creuaven amb ell. Han telefonat ràpidament a la Guàrdia Civil i a la Policia Local. L’esglai era gran.

En la zona ja hi havia agents dels dos cossos de seguretat. Testimonis presencials han relatat a este diari que els agents han reduït l’home en la zona de la Rosa dels Vents (passeig de la Fossa). Li han requisat el fusell, que és simulat. Els veïns i turistes han respirat quan s’han assabentat que l’arma era falsa. Han agraït la ràpida intervenció de les forces de seguretat. Els testimonis no s’expliquen què pretenia este home en passejar-se amb una arma de mentida, però que semblava de veritat. Si volia cridar l’atenció, el que ha fet és crear alarma i espantar a aquells que es creuaven amb ell. A més s’ha ficat en un bon embolic. No es pot anar pel carrer sembrant la inquietud i la por.