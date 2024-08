'L'exnúmero 2' de la Policia Nacional a Catalunya assassina a tirs a la seua parella i a la seua exmuller i després se suïcida

El comissari jubilat i exnúmero dos de la Policia Nacional a Catalunya, Juan Fortuny de Pedro, ha matat a tirs aquest dimarts a la seua actual parella i a la seua ex-xicota a Rubí i Castellbisbal. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a violència masclista l'assassinat de les dues dones, un cas insòlit i del qual no es coneixen precedents. Les primeres perquisicions apunten al fet que l'home ha matat primer a la seua exmuller a Rubí i després a la seua actual parella en Castellbisbal, on el presumpte assassí s'ha suïcidat.

Fortuny de Pedro, de 66 anys, comissari principal jubilat que pràcticament va desenvolupar la seua trajectòria professional a Catalunya, ocupant càrrecs de responsabilitat en diverses unitats, també va ser cap de Policia Nacional a Lleida durant quatre anys. S'havia retirat del servici actiu al gener de 2023 després de 44 anys en el cos. Havia sigut número 2 de la Policia Nacional a Catalunya com a Cap Regional Operatiu en 2019.

Cap de les dues dones apareix en el sistema com a víctima prèvia de violència contra la dona

Els Mossos sospiten que va cometre el doble crim amb poc temps de diferència. Sobre les onze i mitja del matí d'aquest dimarts, ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han alertat que hi havia una dona, d'uns 60 anys, amb una ferida de bala al cap en un pis de Rubí. Els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida. Hi havia va trobar a la víctima, que treballava a l'Ajuntament de Rubí, la seua pròpia filla, qui ha avisat als servicis d'emergència. A l'escenari del crim han acudit agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, que s'han fet càrrec de les perquisicions, abans de rebre una altra tràgica notícia relacionada amb aquest crim.

La mateixa pistola

Quasi a la mateixa hora, la Policia Local de Castellbisbal ha sigut alertada que en una vivenda de la localitat es trobaven els cadàvers d'una dona i de la seua exparella, l'excomissari de Policia. Els cossos sense vida els va trobar una familiar de la morta, qui també va alertar al 112. Allí, els Mossos han trobat indicis que l'home havia disparat contra la seua exparella i després s'havia suïcidat en un altre lloc de la vivenda. A més, han relacionat aquest crim amb l'homicidi de la dona de Rubí, ja que el presumpte assassí era parella de la morta des d'inicis d'any, tal com ha constatat el jutjat de Rubí que s'ha fet càrrec de les investigacions.

En Castellbisbal els investigadors han trobat una pistola amb la qual presumptament el sospitós va assassinar a les dos víctimes, i després s'havia llevat la vida. Els tres cadàvers presentaven ferides al cap compatibles amb arma de foc.

Els agents han recaptat dades en la zona dels dos domicilis per a conéixer les circumstàncies del crim. Les primeres perquisicions apunten al fet que l'home va matar primer a la seua parella a la casa en la qual ella vivia a Rubí i després va acudir a Castellbisbal a assassinar a la seua exmuller, de la qual portava més d'un any separat. Ella residia a la casa en la qual havien conviscut.

El magistrat del Jutjat d'Instrucció 6 de Rubí en funcions de guàrdia dirigeix la comitiva judicial que ha practicat l'alçament dels cadàvers. Cap de les dues dones apareix en el sistema com a víctima prèvia de violència contra la dona. A més d'examinar les dues vivendes, agents dels Mossos s'han posat en contacte amb l'entorn dels morts. Fonts policials remarquen que l'homicida tenia permís d'armes pel seu treball com a comissari de la Policia Nacional.

Dilatada trajectòria en la Policia

Juan Fortuny es va jubilar a inicis de 2023, en un acte en el qual va ser reconegut pels seus companys de Via Laietana. Havia ingressat en el cos en 1977 i va ocupar llocs de responsabilitat en la Direcció de la Policia Nacional a Catalunya, així com en la comissaria de Rubí. En 2012 va ser nomenat cap de la Policia Nacional a Lleida fins a 2016, quan va ser destituït. Des de 2019 era Cap Regional Operatiu de la Policia Nacional a Catalunya i es va jubilar a inicis de 2023.

Tres dies de dol

Després de conéixer-se el doble crim, l'Ajuntament de Rubí ha condemnat i lamentat els presumptes assassinats masclistes i ha traslladat el seu "condol, solidaritat i suport a la família i a l'entorn de la víctima". A més, el Consistori ha expressat "el seu compromís per erradicar la violència contra les dones" i ha anunciat que "tots els servicis públics municipals es posen a la disposició de la família".

El Consistori ha fixat tres dies de dol. L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha afirmat que aquest tipus de crims són “actes terribles i intolerables per a reflexionar com a societat. Ja basta”. Rubí guardarà un minut de silenci aquest dimecres al migdia en la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, i dilluns que ve convocarà a la ciutadania juntament amb altres autoritats a altres cinc minuts de silenci per a condemnar el crim.

També l'Ajuntament de Castellbisbal ha suspés tots els actes de la seua festa major i ha ordenat tres dies de dol. El Consistori ha convocat cinc minuts de silenci aquest dimecres en la plaça de l'Església a la vesprada com a "mostra de repulsa a la violència masclista".

La nova consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha assegurat per xarxes socials que “treballem junts i juntes per a defendre la vida i seguretat de les dones. És responsabilitat de tots i totes” i ha mostrat el seu “suport i condol als familiars de les duess víctimes”.

12 víctimes mortals masclistes

De confirmar-se aquest nou cas de violència masclista, ja serien 12 les dones assassinades enguany a Catalunya a les mans de les seues parelles o exparelles. Fins a aquest nou episodi, les dues últimes havien tingut lloc només amb unes hores de diferència el cap de setmana del 13 i 14 de juliol.

Eixos dies, entre el dissabte a les 20 hores i les 5 de la matinada del diumenge dues dones van morir assassinades per les seues parelles a Salou i Sabadell. En el primer cas, un home de 86 anys va matar a la seua dona de 46 i després es va entregar a la policia. A Sabadell, una dona de 30 anys va ser assassinada enfront dels seus fills en una casa del carrer de Pallers. El sospitós, que va ser detingut hores després, la va apunyalar a la porta de la seua vivenda. Els dos sospitosos estan a la presó provisional.