"Papà, no puges fotos del xiquet a Instagram": què fer quan altres persones publiquen imatges dels teus fills en xarxes

Silvia P., psicopedagoga que treballa i divulga sobre la necessitat de protecció a la infància, va escriure fa temps en la xarxa social X què fer quan algú puja fotografies dels teus '#xiquet' a internet sense permís. A partir d'ací, molts van comptar els seus casos: mares a les quals van titllar de "cregudes i exagerades" per negar-se al fet que uns altres mostraren les cares dels seus xiquets en xarxes, la sogra que ensenyava a tot 'kiski' la foto del net...

"S'entén que l'avi vulga presumir dels nets, però cal explicar que eixes ganes d'ensenyar a les persones que més vols que, precisament per l'amor que els tens, ha d'estar per damunt el seu desig de protecció", explica a este periòdic.

La primera solució és, a priori, la més senzilla: sol·licitar a la persona que elimine el contingut que ha pujat. Per a això, és bo indicar per què no vols que el teu fill o filla estiga en internet i els riscos que veus en això. Si l'altra persona es nega, es pot tirar d'amenaça: o ho esborren ells, o fas que l'esborren.

Per al segon, recomana que se sol·licite l'esborrament del contingut a la plataforma. Totes les xarxes socials compten amb formularis per a realitzar peticions d'eliminació de contingut d'este tipus, encara que cal armar-se de paciència: no sempre van ràpides. "De vegades la resposta tarda un poc. Twitter i TikTok són les que, en general, menys cas fan. Meta sí que sembla que funciona un poc millor encara que el respecte de menor", indica.

Una vegada que s'obri aquesta sol·licitud assenyala que la plataforma té un termini màxim d'un mes per a donar-te una resposta. Si passat eixe temps no respon o la resposta que et dona és insatisfactòria (no elimina el contingut) és moment d'obrir reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Consentiment dels progenitors

Si els avis, les ties, el cosí o qualsevol amiga de la família volen pujar les imatges d'un menor a xarxes socials, hauran de comptar amb l'aprovació dels pares o mares. Són ells els que ostenten la pàtria potestat, és a dir, els qui decidixen sobre temes importants del xiquet o la xiqueta, entre ells la promoció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, arreplegats en l'article 18 de la Constitució Espanyola, que en matèria menors té una especial protecció, com assenyala Diego Solana, advocat en Cremades & Calvo-Sotelo.

Ell també advoca per anar per les bones amb aquest tema. Si volen recórrer a la via judicial, hi ha dos normes fonamentals per a això: la Llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, que estableix quins drets fonamentals decideixen els progenitors. L'altra és la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (LOPIVI), més coneguda com a Llei Rhodes, que compta amb disposicions específiques per a la protecció del dret a la intimitat.

Si per les bones no s'aconsegueix que esborren les imatges, i no es vol esperar que les plataformes ho facen o aquestes no han contestat, no queda una altra que presentar una demanda. "En aquest cas, com a advocat, suggeriria que fora amb una sol·licitud de mesures cautelars de retirada de les imatges de les xarxes socials. Fins i tot es podria demanar una indemnització per danys morals per la intromissió il·legítima, si ha sigut amb l'oposició dels progenitors, de la intimitat i el dret d'imatge dels xiquets", explica l'advocat.

En els casos més seriosos -per tracte indigne-, el Ministeri Fiscal, encara que consenten els progenitors, podria acudir als tribunals.

Com protegir els i les menors

Jorge Flores Fernández, fundador i director de PantallasAmigas des de 2004, sap que és complicat aconseguir que aquestes imatges desapareguen d'Internet, per això advoca per evitar pujar fotografies a les xarxes o fer-ho de la manera més adequada possible. "Però si els pares no estan conscienciats, difícilment ho estaran els parents", assenyala.

Així que el primer és començar per cada llar per a després traslladar el missatge als familiars i amics, que solen pujar aquestes imatges amb tota la il·lusió del món. "No ens hem de sentir malament, incòmoda o rara per dir-ho. Volem el millor [per als xiquets] i de manera preventiva ho comuniquem. Però perquè això tinga sentit hem de ser coherents amb el que fem", apunta Flores.

Com fer que tota la família es consciencie? Perquè podria ser amb les dades d'una campanya d'esta organització, que complix quatre anys en este 2024. En ella recordaven l'estudi 'Not at the dinner table: parents and children’s perspectives on family technology rules', elaborat per les universitats de San Francisco i Michigan, assenyalava que "el 56% dels pares comparteix informació potencialment vergonyosa dels seus fills". A més, el 51% dona dades amb els quals pot localitzar-se'ls i un 27% penja fotos directament inapropiades.

Un altre treball del Regne Unit revelava que els pares haurien publicat en xarxes socials una mitjana de 13.000 vídeos o fotos del seu fill o filla abans que complira els 13 anys. "Semblen dades coherents amb aquest altre informe d'AVG -una firma de seguretat informàtica- que xifrava en el 81% el percentatge de bebés que està en Internet abans de complir 6 mesos. Veiem, per tant, que hi ha motius per a cridar l'atenció de les famílies sobre una pràctica que no sempre resulta tan innòcua com sembla", assenyalaven.