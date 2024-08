Rosalía publica ‘New Woman’, una col·laboració amb la popular cantant de K-pop Lisa

Rosalía ha llançat este divendres New Woman, un nou tema en col·laboració amb la popular cantant de K-pop Lisa. En el videoclip de la cançó, les dos artistes apareixen amb elements de la dècada dels 2000. La cançó mescla ritmes de hip-hop i rap amb un estil més urbà, característic de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, i combina l’anglés i l’espanyol.

Rosalía ha llançat la cançó després de més d’un any sense publicar música nova. La catalana ja havia avançat un breu avanç de la col·laboració a principis d’agost a través de les seues xarxes socials. Lisa, la cantant tailandesa, és una de les integrants del grup Blackpink.

La cançó s’ha estrenat la matinada d’este dijous a divendres en totes les plataformes de streaming. El videoclip de la cançó, dirigit per Dave Meyer, mostra alguns elements dels anys 2000, estètica que està de moda este estiu, com els mòbils de tapa estil Motorola. Musicalment, la cançó aposta per sons propis del hip-hop i del rap.

Els rumors sobre una possible col·laboració entre les dos van començar quan la tailandesa va publicar l’anunci d’un nou tema en les seues xarxes socials en el qual apareixien dos símbols entrellaçats: una estrella, amb la qual s’identificaria la rapera, i una rosa, que representaria Rosalía. Poc després, es van veure alguns cartells pel carrer en els quals es deixava entreveure que el tema arribaria de la mà de la catalana.