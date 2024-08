Viure amb infeccions d'orina recurrents: "El protocol és molt molest i ràbies de dolor i coïssor"

Les infermeres ja podran tractar les infeccions d'orina no complicades en dones, una de les consultes més comunes en Atenció Primària. Afecten el 50% de les pacients almenys una vegada en la seua vida, especialment amb l'envelliment, comorbiditats o institucionalització. "Doncs em sembla estupend perquè el protocol és molt molest. Si vas a urgències no t'atenen ràpid perquè és una urgència, però no tant, i si vas a un centre de salut i et fan un cultiu d'orina per a comprovar que tens un bacteri, tarden 24 hores com a mínim a donar-te els resultats", explica a El Periódico d'Espanya, de Premsa Ibèrica, Ángeles C., que pateix habitualment aquest tipus d'infeccions.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat aquest dilluns la Resolució de la Direcció General de Salut Pública i Equitat en Salut del Ministeri de Sanitat, per la qual es valida la 'Guia per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les/les infermeres/us per a infeccions de tracte urinari inferior no complicada en dones adultes'.

Les infeccions del tracte urinari (ITU) abasten principalment dos tipus: cistitis, que és la infecció de la bufeta o del tracte urinari inferior; i pielonefritis, que és la infecció del tracte urinari superior que afecta els renyons. Són consultes molt habituals en els centres de salut. El microorganisme més comú en aquestes infeccions és Escherichia coli, responsable del 70-80% dels casos.

"Ràbies de dolor"

Que les infermeres puguen tractar aquesta afecció és una iniciativa que aplaudeixen pacients com Ángeles C. Els qui, com ella, pateixen aquest tipus de malalties sovint, consideren que el temps que transcorre des que vas al centre de salut i et fan un cultiu per a comprovar si existeix contaminació -tarden un dia com a mínim a donar els resultats, insisteix- "és massa per a tractar una infecció que és potencialment perillosa, perquè pot anar creixent i afectar els renyons".

"L'única manera de tractar aquest tipus d'infeccions és amb antibiòtic i sempre revisen l'historial per a comprovar si tens resistència a algun antibiòtic o al·lèrgies", Ángeles C., pacient

"A part de que quan tens una infecció ràbies de dolor i coïssor. Jo visc a Madrid, tinc infeccions d'orina recurrents, per desgràcia he d'acudir a l'hospital cada dos o tres mesos per culpa d'aquesta afecció i en cada hospital tenen un protocol, però tots passen per fer prova de presència de bacteri", assenyala aquesta pacient.

Tires reactives

"L'única manera de tractar este tipus d'infeccions és amb antibiòtic i sempre revisen l'historial per a comprovar si tens resistència a algun antibiòtic o al·lèrgies. En alguns centres ja compten amb tires reactives que detecten la infecció en cinc minuts i et recepten l'antibiòtic que corresponga. No sé per què això no ho poden fer en infermeria. Seria molt més ràpid, per a la malalta i per al propi funcionament de les Urgències i, en qualsevol cas, sempre podran derivar-ho al metge que estiga de guàrdia si hi ha qualsevol anomalia... ", afegeix Ángeles.

Els símptomes típics de la cistitis inclouen dolor o ardor en orinar o necessitat d'orinar amb major freqüència del que és normal

Els símptomes típics de la cistitis inclouen disúria (dolor o ardor en orinar), pol·laciúria (necessitat d'orinar amb major freqüència del que és normal, però generalment en xicotetes quantitats), urgència urinària, dolor suprapúbic i hematúria (sang en l'orina), sense pruïja o flux vaginal anormal. Es classifica com ITU complicada quan afecta persones amb major risc, com embarassades, ancians, diabètics o persones amb anomalies anatòmiques, els qui requereixen una avaluació mèdica més profunda.

Alleujar els símptomes

"Un nou avanç que millorarà i avançarà el tractament de la cistitis en aquelles dones que la patisquen", ha celebrat aquest dilluns el Consell General d'Infermeria (CGE) davant el nou pas que han donat després de la publicació, en el BOE, de la resolució de la Direcció General de Salut Pública.

El tractament de la ITU no complicada, que és freqüent en dones adultes, es basa en l'inici primerenc de medicació amb antibiòtic, sense necessitat d'urinocultiu rutinari, recorda el Ministeri de Sanitat. L'objectiu és alleujar els símptomes i erradicar la infecció de manera ràpida i eficaç, maximitzant l'accessibilitat al sistema sanitari. La guia ara publicada "facilita a les infermeres la indicació i administració de la farmacoteràpia adequada, promovent un enfocament integral en Atenció Primària, on les condicions són òptimes per a la seua implementació", s'indica.

La guia exclou casos complexos que requereixen valoració mèdica, com infeccions recurrents, ús de sonda vesical o immunosupressió

La guia publicada per Sanitat, resultat d'un treball col·laboratiu multidisciplinari, ofereix un marc de referència perquè les infermeres actuen en el tractament de dones majors de 14 anys amb ITU no complicada. Exclou casos complexos que requereixen valoració mèdica, com infeccions recurrents, ús de sonda vesical o immunosupressió. A més, estableix protocols específics per al maneig de medicaments, definint quan les infermeres poden iniciar, modificar, interrompre o finalitzar un tractament en funció dels símptomes i evolució del pacient.

Criteris d'actuació

Les comunitats autònomes i altres entitats adaptaran aquesta guia als seus contextos específics, desenvoluparan protocols que concreten la població objectiu, medicaments autoritzats i criteris d'actuació. El document es revisarà cada cinc anys per a incorporar noves evidències científiques i actualitzacions, assegurarà així que les actuacions de les infermeres siguen segures, eficaces i estiguen alineades amb l'ús racional dels medicaments.

Alda Recas, infermera, coordinadora del Comité de Cures del Ministeri Sanitat. / José Luis Roca

Aquesta és la novena guia destinada a la indicació de medicaments per part de les infermeres, precisa el departament que encapçala Mónica García. Ja estan publicades les referents a deshabituació tabàquica, anestèsics locals, febra, anticoagulació oral, tractament de ferides, hipertensió, diabetis tipus 1 i tipus 2, cremades i ostomies.

EL CGE, que representa a les més de 345.000 infermeres d'Espanya, apunta que, no obstant això, el camí de la regulació de la prescripció infermera -tècnicament anomenada indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà-, "està sent llarg i no exempt d'obstacles".