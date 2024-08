Cales abarrotades de vaixells a Xàbia

La mar és una sopa: l’aigua ha arribat els 29° de temperatura. La badia de Xàbia i, sobretot, la cala de la Sardinera són un calder en el qual bull la nàutica esportiva. Tot l’estiu és de furor d’embarcacions, però aquest cap de setmana, el del pic d’ocupació turística, s’ha arribat a l’apogeu. Barques sense fi. Els banyistes que es capbussaven en la cala Blanca i en l’apartada Sardinera tenien la sensació que tot l’horitzó marí estava envaït de barques.

Hi ha boies de fondeig, però es queden curtes per a semblant «allau» nàutica. Les embarcacions s’abarloen. Els tripulants salten de coberta en coberta. La mar és una festa. El bullici marí arriba a les platges. En alguna embarcació, la música sona a tot volum. I les motos aquàtiques passen com una exhalació. Cenyeixen el cap Prim. «Acaricien» la costa. Algun aficionat al paddle surf o al caiac s’ha emportat un esglai en veure’s les motos de cara. Rugeixen.

La mar és una festa a Xàbia: vaixells sense fi

La nàutica valenciana ha fet de la Sardinera el seu pati d’esbarjo. Hi arriben, clar, les embarcacions que tenen amarrament a Xàbia, però també ho fan les que atraquen a Dénia, Moraira, Gandia, Altea o Calp. I eixe furor nàutic sembla imparable. Cada any s’acosten més embarcacions a una costa en la qual fins i tot els pescadors artesanals de Xàbia afirmen que ja és complicadíssim treballar, atés que, des de primera hora del matí, hi ha trànsit d’embarcacions recreatives.

Revetla en la mar

La mar és una festa. Una vesprada de dissabte en la cala de la Sardinera té aire de revetla. La mar és una sopa. Aquest tram litoral és una sopa. Observats des de dalt del penya-segat, els vaixells semblen «ensopecs».