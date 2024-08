Com demanar cita per a vacunar-se de la verola del mico a la C. Valenciana

La vacunació serà la principal estratègia de prevenció per a frenar la transmissió del virus mpox, abans conegut com a verola del mico. L'auge de casos a Àfrica central -sobretot a la República Democràtica del Congo- va fer que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) activara l'emergència sanitària internacional dimecres passat. Des de llavors, el Ministeri de Sanitat està actuant amb relativa rapidesa en diverses línies: fomentar la vacunació, millorar la vigilància amb una sèrie de mesures anunciades ahir i treballar coordinadament amb la Unió Europea i les comunitats autònomes; amb estes ha mantingut diverses reunions en l'inici d'esta setmana.

Una de les principals recomanacions és que les persones pertanyents als grups de risc s'immunitzen contra la malaltia amb una vacuna que té una pauta en dos dosis. La Conselleria de Sanitat va donar a conéixer el dilluns que són 1.600 els valencians i les valencianes immunitzats contra la verola del mico. Però, què he de fer si vull vacunar-me? Com saber si he de fer-ho?

Els grups de risc

En principi, els experts assenyalen tres col·lectius com a grups de risc i que, per tant, haurien d'administrar-se la vacuna contra la verola. Es tracta de

Persones que practiquen relacions sexuals amb múltiples parelles. Es parla principalment d'hòmens que tenen sexe amb altres hòmens, encara que no és exclusiu d'estes persones.

Persones amb risc pel seu treball; és a dir, personal de l'àmbit sanitari o de la investigació.

Contactes estrets de persones contagiades.

No obstant això, ahir, el Ministeri va explicar que posa a disposició els centres de vacunació per a persones amb intenció de viatjar a països del centre d'Àfrica per a analitzar si es recomana o no la seua vacunació. Es tracta d'informar-se i veure les particularitats de cada cas abans de prendre la decisió.

Els 33 punts de vacunació

Sanitat ha activat una trentena de punts nous de vacunació a la Comunitat Valenciana. En total seran 33 les localitzacions on s'administre la vacuna contra el virus mpox. Als tres centres de centres d'informació i prevenció provincials (CIP) se suma el punt habilitat en cada un dels hospitals del sistema públic sanitari, coordinats per l'àrea de prevenció de cada centre.

La mesura es va prendre ahir per a "facilitar l'accessibilitat" a la vacunació per a tots els grups de risc. D'esta manera, no hi haurà únicament un punt per cada província. A més, ahir, explicaven que el ritme de l'administració de les dosis va en ascens a la Comunitat Valenciana durant les últimes setmanes.

Com demanar la cita

Però, què s'ha de fer per a demanar una cita? Fins ara, es podia contactar amb els punts CIP per a demanar una cita, donar informació sobre el perfil de cada persona i comprovar si formava part dels grups de risc. Però, des d'ahir, Sanitat recomana gestionar la vacunació a través del centre de salut, per la qual cosa el primer és demanar una cita amb el metge de capçalera.