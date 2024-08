Incidents en el col·legi, desorientació, sense amics...: la història del presumpte assassí de Mateo

"El xiquet no estava bé des de fa molt; en el col·legi, en Primària, ja li va clavar un llapis a un altre company. Tenia un professor de reforç pels seus problemes, però quan els pares es van divorciar, els xiquets se'n van anar a viure a Madrid amb ella i només venien de tant en tant. Ni ell ni el seu germà tenien amics... el pare tampoc està bé. En pandèmia es ficava amb nosaltres per vacunar-nos. Ens deia que érem assassins". Així defineix una mare de Mocejón a J.P., el jove de 20 anys detingut per presumptament assassinar amb una arma blanca a Mateo, un xiquet d'11 anys que jugava al futbol amb uns amics en el poliesportiu del poble.

Condeix la sensació en Mocejón que el crim es podria haver evitat, que tothom sabia que "eixa família no està bé". "L'àvia del xiquet el porta tapant tota la vida, però el xic té una malaltia, va haver-hi una vegada que va aparéixer desorientat en una discoteca del poble", comentava una altra veïna sobre el detingut, que tindria, segons el seu pare, un 70% de discapacitat psíquica.

"El pare no està bé tampoc"

"Havia d'estar en un centre medicat. Si et trenques una cama vas perquè t'escaiolen, no?", es pregunta la veïna, "doncs això és igual". "Era un xaval que no es relacionava amb ningú. Jo, fixa't, soc de la seua mateixa edat i mai el veia quan venia", comentava un altre jove mentre passava enfront de l'Ajuntament, que aquest dimarts continuava lluint un crespó negre en la façana en senyal de dol. Aquest dimecres se celebrarà l'enterrament del xiquet, al qual s'espera que acudisca tot el poble.

La família del detingut no passava desapercebuda al poble, on al pare se'l coneix amb el sobrenom de "Fernando el loco". "L'home té cert nivell cultural, però no està bé tampoc". Ahir, en arribar a casa dels avis del presumpte homicida, el pare eixia en defensa del seu fill davant la premsa. "No ha donat problemes mai, no l'han tractat amb amor", va dir l'home mentre assenyalava el seu vehicle, on algú havia ratllat en el capó la paraula "assassí".

"Si li haguéreu sabut donar amor i no assetjar-lo quan el veieu i tractar-lo de 'ximple boig ximple boig' ara tots seríeu xiquets feliços i no subnormals efeminats i en extinció, que és el que sou tots, feu vergonya", deia el pare, que treballa de vigilant de seguretat i al qual alguns veïns diuen tindre "por", per això eviten donar el nom en parlar de la família.

Sobre el xic, al poble no es té cap record de violència. "El problema és el pare, ha donat sempre mal rotllo", comentava una altra veïna, que recordava haver vist l'any passat a Fernando amb els seus fills -J.P. té un altre germà de 16 anys- en la piscina de Magán, un poble pròxim, i el va sorprendre "que els treia de la piscina com a xiquets xicotets".

Anaven els diumenges a missa

Era comú veure a Fernando i els seus dos fills a l'església del poble. De fet, tal com va revelar El Periódico d'Espanya, el dia del crim, el presumpte agressor va acudir a missa amb el seu pare dues hores després de l'assassinat. "Era un xic molt inquiet, sempre estava movent-se, pessigant-se, però eixe dia estava més inquiet del que és normal", recorda una persona que va estar en eixa missa, en la qual el rector va demanar resar pel xiquet assassinat i la seua família. De la mare del detingut ningú sap res des que es va divorciar de Fernando fa més de deu anys.

A l'espera que s'alce el secret de sumari, els veïns especulen sobre si el presumpte assassí va acudir al poliesportiu buscant a algú en concret. "Diuen que algú li va donar una balonada i li la tenia guardada", era un comentari molt repetit entre els veïns, i que adquiria xicotetes variacions depenent a qui se li preguntara.

Es va colar per un buit de la tanca

La veritat és que al voltant de les 10 del matí, després d'entrar per un buit d'una tanca del poliesportiu, J.P., que brandava una arma blanca i tenia la cara tapada amb una samarreta, es va dirigir cap als dos grups de xavals que estaven jugant. Primer va encarar als més majors, però després se'n va anar pels més xicotets, Mateo i els seus dos amics, que van aconseguir escapar enfilant-se a la teulada d'un quiosquet prop del camp de futbol. Es van ajudar per a pujar amb les caixes de botelles de cristall de l'establiment.

Segons testimonis presencials, el presumpte assassí se'n va anar per on havia vingut i es va desplaçar a casa dels seus avis, on el va arreplegar el seu pare per a anar a missa. Ahir la Guàrdia Civil continuava buscant l'arma homicida, que l'arrestat va assegurar que havia llançat a una séquia, però no s'ha pogut trobar. Els agents van tancar la zona de cerca als voltants del poliesportiu, on des d'abans-d'ahir amics i coneguts de Mateo van instal·lar un altar en el seu homenatge. "Es farà difícil viure sense tu. Aniré a veure't tots els dies", es podia llegir en un dels missatges.