Ja és oficial: aquest mes d’agost canvia la data de cobrament de la pensió de viduïtat

Les pensions de viduïtat són aquelles que reben mensualment els cònjuges legítims del causant dels drets passius, que les podran rebre sempre que no s’hagen casat de nou o registrat com a parella de fet. El seu objectiu és garantir un nivell de vida digne a les persones que han perdut la seua parella i que, en molts casos, es troben en una situació de vulnerabilitat.

En general, aquests beneficiaris mantindran el dret si són majors de 61 anys o menors d’eixa edat però amb una discapacitat major del 65 %, acreditant que este tipus de pensió és la seua principal font d’ingressos i que, juntament amb els de la nova parella, no superen una quantia determinada.