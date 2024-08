Les propostes del fiscal d'odi contra missatges com els generats després del crim de Mocejón: allunyament de xarxes i vedat a l'anonimat

El fiscal de Sala de Delictes d'Odi, Miguel Ángel Águilar, ha apuntat aquest dimecres a dues possibles modificacions del Codi Penal que ajudarien a enfrontar que, com ha ocorregut després del crim del xiquet Mateo en Mocejón (Toledo), proliferen en les xarxes socials missatges que criminalitzen a persones estrangeres, als qui aquests comptes van atribuir inicialment l'assassinat. Creu que la llei és hui dia suficient per a enfrontar aquest fenomen, encara que poden plantejar-se millores tècniques com vetar l'accés a xarxes d'aquells que resulten condemnats per conductes greus o posar límit a l'anonimat en aquestes plataformes.

Aquest fiscal proposa concretament una reforma legal perquè els condemnats per cometre delictes d'odi en les xarxes hagen de mantindre's un temps allunyats d'elles i que tots els usuaris hagen d'estar identificats: "Seria interessant perquè moltes vegades ens trobem amb la dificultat que la investigació no pot prosperar perquè no identifiquem a l'autor", ha explicat durant una entrevista en la Cadena Ser.

No obstant això, Aguilar subratlla que "no tot allò que és odiós és delicte d'odi", sinó únicament les conductes més greus. Cal veure que els fets tinguen una certa entitat, la gravetat d'aquests, la persona que ho ha dit i la seua capacitat de lideratge, i cal veure el context", ha apuntat, per a incidir seguidament en la necessitat de desenvolupar i aplicar normativa de recent creació, com la inclosa en les lleis d'Igualtat de Tracte o de Servicis Digitals, perquè l'odi també puga perseguir-se des del "àmbit administratiu sancionador".

Què s'està fent

En el cas més recent del crim de Mocejón, Aguilar considera que encara és prompte per parlar de delicte, perquè de moment els cossos de seguretat es troben recopilant aquells missatges "amb component de gravetat" que posaran a la disposició de la Fiscalia o el jutjat corresponent. Serà llavors quan es realitze una valoració jurídica i penal d'aquests.

Sobre el paper de la unitat que dirigeix, ha explicat que la competència sobre els delictes concrets la tenen els fiscals territorials, i el seu departament es dedica a coordinar i oferir suport tècnic a aquests fiscals perquè existisca una unitat d'actuació.

Un delicte d'odi és una infracció penal d'un fet "que ve motivat pel rebuig a determinades persones per motius com a racisme, xenofòbia, discapacitat, etc.", ha explicat, per a afegir que "tenim als nostres carrers dia a dia agressions cap a persones per aquesta mena de motivacions". Ha advertit, per exemple, sobre "la difusió d'insults racistes en esdeveniments esportius", així com "les informacions falses que, en determinats casos busquen assenyalar, estigmatitzar, a persones migrants per a despertar sentiment de rebuig de la població cap a elles".

Aquesta unitat de la fiscalia que investiga els delictes d'odi és de recent creació, a penes porta existint un any. En ella s'analitza cada cas concret i té com a objectiu supervisar i donar suport tècnic als fiscals: "Cal fer una investigació molt rigorosa i recopilar tot tipus de dades i després valorar-los".

Preguntat per les amenaces rebudes pel portaveu de la família, Aguilar reconeix que eixos missatges li van generar "bastant indignació": "Una persona que està sent portaveu, amb un immens dolor perquè acabaven d'assassinar a un familiar menor, que fa una crida a no criminalitzar a cap ètnia ni raça, i aprofitar eixe moment per a atacar a eixa persona... no té paraules".

Aguilar també demana implicació d'altres estaments per a "educar i previndre" i desenvolupar altres mesures per a combatre l'odi perquè creu que és perillós fiar-ho tot a la llei: "La llei no pot delimitar que es pot publicar i que no, és perillós per a la nostra democràcia", sentència, però recorda que sí que hi ha uns límits administratius i penals.