Males notícies per als que busquen lloguer: els propietaris de segones residències prenen una decisió

L’informe Perfil del demandant de segona residència, elaborat per Fotocasa Research, llança una dada sorprenent que en res afavorix el tensionat mercat del lloguer de vivendes .

Segons este estudi, cada vegada hi ha menys propietaris de segones residències disposats a posar-les en lloguer i això malgrat que els elevats preus que marca el mercat auguren abundants beneficis per a esta activitat.

Tornant a l’informe, només el 32% dels qui tenen una segona vivenda pensen a llogar-les, enfront del 36% de propietaris que s’expressaven d’igual manera en 2023.

Fotocasa Research aprofundix en les raons d’eixe rebuig i conclou que el 74 % dels propietaris que decidixen no llogar les seues segones residències és perquè les reserven per al seu propi gaudi, mentres que el 25 % dels mateixos diu tindre por als possibles danys en l’immoble que puguen causar els seus inquilins, i un 17 % per a evitar impagaments.

En el bàndol dels que sí que pensen a llogar la seua segona residència, el motiu principal per a fer-ho és el de traure-li una bona rendibilitat a l’immoble, segons el 57 % d’estes persones. Per darrere arriben els que esgrimixen la següent raó: per a pagar més fàcilment la hipoteca de la propietat.