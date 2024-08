Mor Alain Delon, estrela del cine francés, als 88 anys

L’actor Alain Delon, una de les majors figures del cine francés , ha mort als 88 anys, van anunciar els seus fills Alain Fabien, Anouchka i Anthony en un comunicat.

En el missatge, enviat a l’agència francesa AFP, els tres fills van explicar que la mort es va produir “serenament” a la casa que Alain Delon tenia a Douchy, en el centre de França.

En nom de la família, van demanar que es respecte “la seua intimitat en este moment de dol extremadament dolorós”.

Després d’haver patit un atac vascular cerebral en 2019, les seues aparicions públiques havien sigut comptades i vivia en la seua propietat de Douchy. El que més havia transcendit eren les desavinences entre els seus tres fills, molt dividits sobre el seu estat de salut real i la forma en què havia de ser atés.

Precisament en 2019 havia rebut una Palma d’Honor en el Festival de Canes pel conjunt de la seua carrera.

Encara que la seua carrera cinematogràfica es va estendre durant sis dècades, els papers més emblemàtics, i els que el van catapultar a la fama els va fer en els anys 1960 i 1970, des de Plein soleil de René Clément en 1960, en el paper de Tom Ripley, a Monsieur Klein de Joseph Losey en 1976.

Nascut a la ciutat de Sceaux en 1935, la seua infància va estar marcada pel divorci dels seus pares quan tenia 4 anys i el fet que es va criar amb una família d’adopció.

Va començar a formar-se per a treballar com a xarcuter, però als 17 anys decidix avançar el seu servici militar i es va veure embarcat en la guerra de la Indoxina.

En tornar a França, va començar a fer alguns treballs i va ser llavors quan l’actor Jean-Claude Brialy el va descobrir, en particular per la seua bellesa, i el va portar al Festival de Canes, on va rebre les primeres propostes.

La seua estrena va ser de la mà del director Yves Allégret, en 1957, en Quand la femme s’en mêle.

En els anys 1960 se’l van rifar alguns dels directors de més prestigi com el propi René Clément, Luchino Visconti (Rocco et ses frères, amb Annie Girardot en el repartiment, i, més tard, Le guépard), Michelangelo Antonioni (L’éclipse, al costat de l’actriu Monica Vitti), Henri Verneuil (Mélodie en sous-sol, amb Jean Gabin).