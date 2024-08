Sanitat habilita 33 punts de vacunació contra la verola del mico

La Conselleria de Sanitat ampliarà el nombre de punts de vacunació per a previndre el virus mpox, conegut anteriorment com a pigota del mico, per a facilitar l'accés de la població de risc a la vacunació. En total, la Comunitat Valenciana comptarà amb 33 punts on rebre la pauta completa de la immunització contra esta malaltia. La decisió s'ha pres en una reunió interna del departament en la qual s'ha analitzat la situació epidemiològica després de la declaració de situació sanitària d'emergència emesa per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) davant l'auge dels casos confirmats a Àfrica, especialment a la República Democràtica del Congo.

Fins ara, eren tres els punts de vacunació contra el virus mpox; un en cada província, dins dels centres d'informació i prevenció provincials (CIP). A estos tres punts s'incorporen 30 més, un per cada hospital del sistema de salut públic valencià, ja que els Servicis de Medicina Preventiva de cada centre coordinaran l'administració de les vacunes contra la pigota del mico. No obstant això, la sol·licitud de la cita s'haurà de fer a través dels centres de salut i, després de comprovar que forma part del grup de risc, se li derivarà al servici preventiu del seu hospital de referència. Es fa així per a facilitar l'accés a la vacunació i, també, després d'observar que el ritme de vacunació ha crescut en els últims mesos en la Comunitat Valenciana.

Vacunació, ferramenta clau

L'ampliació dels punts de vacunació s'ha pres en esta reunió prèvia al convocat matí amb el Ministeri de Sanitat, el qual ha citat les comunitats autònomes per a analitzar la situació i debatre possibles mesures. En esta han participat el conseller i els responsables de les àrees de Planificació, Salut Pública, Atenció Primària, Atenció Hospitalària i Farmàcies. En finalitzar la reunió, Gómez ha explicat que la decisió es pren perquè "la vacunació, juntament amb la vigilància epidemiològica, són els dos pilars clau per a afavorir la prevenció de la malaltia".

A l'espera de conéixer detalladament la proposta del ministeri presidit per Mónica García, tot apunta al fet que fomentar la vacunació serà una de les claus per a combatre la propagació de la nova soca, claudo1; en principi, "més virulenta" i amb "major propagació" que l'anterior, la que circula des de l'any 2022 a Europa. Així ho han apuntat fonts de l'executiu des de dimecres passat, encara que caldrà veure si demà es prenen mesures addicionals, encara que des del Consell Europeu no recomanen una immunització generalitzada de la població.

Segons la informació coneguda, Espanya compta amb un estoc de 500.000 unitats de la vacuna, cada una amb una capacitat de transformar-se en cinc dosis per via intraepidèrmica. Així que Espanya disposa, actualment, de fins a dos milions de dosis. A més, des del departament de Mónica García asseguren que tenen capacitat d'adquirir noves vacunes.

Situació de "normalitat epidemiològica"

Una vegada finalitzada la reunió, Gómez ha volgut transmetre tranquil·litat. La principal conclusió dels tècnics és que "ens trobem davant un context de normalitat des del punt de vista epidemiològic". Les dades ho corroboren perquè, en tot 2024, la Comunitat Valenciana ha confirmat 12 casos de pigota del mico; només dos durant els mesos de juny i juliol. Res a veure amb el brot de 2022, quan l'autonomia va acumular un total de 547 positius.

A més, els experts descarten que la situació puga tornar-se greu a Europa. "El risc general serà molt baix, encara que pot ser moderat per als grups de risc", explicava l'investigador de Fisabio Salvador Peiró a Levante-EMV la setmana passada. I afegia: "A Europa, la malaltia no ens té especialment preocupats".

No obstant això, la prevenció és essencial. I per això es fomenta ara des de la Conselleria de Sanitat. De fet, des del brot en 2022, quan es va declarar la primera emergència internacional per la pigota del mico, s'han vacunat uns 1.600 valencians i valencianes; tots pertanyents als grups de risc. En este sentit, el departament valencià es va avançar a esta nova alerta a principis de juliol. Va ser llavors quan va enviar un missatge de text a les persones en tractament profilàctic en el qual se'ls recomana la inoculació de la vacuna.

Quins són els grups de risc

Els grups de risc als quals se'ls recomana la vacunació són, generalment, tres: