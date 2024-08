Teulada porta marraixes d’aigua potable a les cases de persones amb dependència

Mentrestant, el Poble Nou de Benitatxell ha iniciat hui el repartiment de garrafes d’aigua potable als seus veïns , Teulada Moraira, l’altre municipi sense subministrament d’aigua potable a la Marina Alta , porta altres ritmes. L’Ajuntament sí que està portant garrafes a les cases de les persones amb dependència o adscrites al SAD (Servici d’Ajuda a Domicili). Esta distribució l’està duent a terme el departament de Servicis Socials.

Ja s’han instal·lat dipòsits d’aigua potable en el camp de futbol de Teulada i en la zona esportiva de Moraira. Però no estan encara en ús. L’empresa concessionària, Hidraqua , està portant a cap les gestions amb Salut Pública per a aconseguir els permisos per a omplir-los d’aigua, que es portarà en camions cisterna. L’Ajuntament assenyala que es posaran en marxa tan prompte com es puga.