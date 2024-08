Tindre piscina encareix la compra d’una vivenda a València quasi un 40 %

En un estiu marcat per les altes temperatures, tindre una piscina en una vivenda és comptar amb un gran tresor. No obstant això, eixe especial ‘botí’ no només brilla quan el que es desitja és passar un moment de descans relaxat gaudint en l’aigua, sinó també en el moment en el qual es desitja vendre una propietat. Tant que, en la majoria de casos, el preu d’aquells pisos que compten amb esta mena de complements es dispara en relació amb aquelles cases que no el tenen.

És el que reflectix un informe publicat este matí pel portal immobiliari Idealista, el qual assenyala que, hui dia, el sobrecost d’adquirir una vivenda amb piscina a la ciutat de València ascendix fins a un 38 % respecte al preu d’una casa que no té esta estructura. Estes últimes, segons aclarix el document, són majoritàries en el Cap i Casal, ja que només un 9 % del total de pisos que es troben en venda en el portal tenen piscina.

Malgrat esta àmplia diferència, la realitat que viu València es troba per davall de la situació que s’experimenta de mitjana a Espanya o en altres enclavaments de la Comunitat. Sense anar més lluny, compra un pis amb piscina té un sobrecost mitjà al país entorn al 65 %; Santa Cruz de Tenerife és el punt geogràfic en el qual la diferència entre els pisos que es venen amb piscina enfront dels que no és més elevada, ja que el seu cost és fins a un 108 % superior. A diferència d’estos casos, a Madrid les vivendes són només un 3 % més cares si tenen piscina, mentres que a Sevilla la diferència és de només un 1 %.

Situació d’Alacant i Castelló

Més dramàtics són els casos que es registren a Alacant o Castelló. En el cas de la capital alacantina, on un 27 % dels allotjaments en Idealista tenen piscina, l’encariment de la vivenda ascendix fins a un 51 %, quasi el mateix percentatge que es detecta a Castelló, on la pujada de preu -això sí, amb només un 6 % del total de cases en venda amb este complement aquàtic- es queda en el 50 %.