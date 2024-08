Una banyista es trenca una cama en saltar del penya-segat a la mar a Xàbia

Nou accident en la cala del Tangó de Xàbia. Els salts a la mar des del penya-segat s’han convertit en una moda perillosa. Aquesta vegada, una jove banyista s’ha fracturat una cama. El servici de socorrisme de les platges de Xàbia, que du a terme la Creu Roja, va acudir a esta cala després de rebre l’avís del 112. Els socorristes van evacuar l’accidentada per la mar en la seua zodiac de rescat. Abans li van immobilitzar, amb una fèrula, a la cama. La van portar fins al port de Xàbia, on esperava una ambulància per a traslladar-la a l’hospital de Dénia.

Des que va començar l’estiu, la Creu Roja de Xàbia ja ha rescatat 6 banyistes que han patit lesions en llançar-se a la mar des del penya-segat. La cala del Tangó és una de les zones des de la qual es realitzen estos arriscats salts. Els banyistes es tiren des de l’antiga plataforma de salvament de nàufrags. Són salts des d’una considerable altura. Els banyistes poden accidentar-se si calculen malament i es colpegen amb les pedres. Fins i tot, l’impacte amb la mar, si cauen malgirbats i de mala manera, pot ocasionar les lesions . L’escarpada costa de Xàbia no és un parc d’atraccions.

No saltar en zones perilloses

La Creu Roja ha demanat màxima precaució i ha reclamat als banyistes que no salten en zones perilloses. Ha recordat tres consells imprescindibles: