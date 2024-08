Els llibres de text gratis estalviaran a les famílies fins a 400 euros en la tornada al col·le

Les famílies valencianes es podran estalviar de 300 a 400 euros esta tornada al col·le gràcies als llibres de text gratis en el programa Xarxa Llibres. Així ho estima la Unió de Consumidors, que afigen que enguany les famílies reutilitzaran més materials escolars, roba i calcer per a contindre la despesa el màxim possible davant de les tornades al col·le més cares de la història.

D'Infantil (uns 300 euros) a Batxillerat (400), la despesa en llibres és el principal dispendi que han de fer les famílies cada any en tota Espanya. A la Comunitat Valenciana, no obstant això, existix este programa de préstec de llibres des de 2016 que evita que les famílies hagen de comprar els títols si donen els seus perquè els gaudisca una altra persona i així nodrir el banc de llibres.

Segons un estudi recent de la plataforma Idealo, el kit bàsic per a la tornada al col·le -sense comptar llibres- inclou motxilla (29,85), xandall (35,37), papereria (47,32) i calcer esportiu (37,37). En total, quasi 150 euros perquè el xiquet o la xiqueta estiga llest/a per a la tornada a les aules. És ací on les famílies tractaran d'estalviar el màxim possible reutilitzant tot el que es puga d'anys anteriors, segons estima la Unió de Consumidors.

Segons l'informe, la d'enguany és una de les tornades al col·le més cares de la història, precedida d'uns cursos de pujada general dels preus. Els llibres, per exemple, han pujat un 17 % en dos anys. Per això moltes famílies han optat per la digitalització (comprar una tauleta o un ebook) per a estalviar, però això també ha augmentat de preu un 41 % en els últims dos cursos escolar. En 2022, els llibres digitals costaven 275 euros, mentres que hui estan en 332. Espanya, de fet, és el país europeu on més ha augmentat el preu dels ebooks.

Per a participar en el programa de banc de llibres per primera vegada és necessari enviar una sol·licitud via telemàtica o anar al centre escolar. El termini està obert fins a l'11 de novembre. Els únics requisits són "el compromís de fer un ús responsable dels llibres i dels materials que proporcione el centre i retornar-los una vegada acabe el centre escolar". Si no, no es podrà participar de nou en el programa del banc de llibres.

Despesa en llibres malgrat la Xarxa

No obstant això, la Xarxa Llibres no arriba a tot, i les famílies hauran de pagar. Segons un informe de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu), el curs passat un 27 % dels valencians es va haver de gastar 100 euros en llibres, i un altre 26 % va desembossar-ne més de 300. Encara que el banc de llibres ajuda a l'estalvi a la majoria, no arriba a tots els casos i molts han de comprar material nou per no tindre'l en el centre escolar.

Respecte a les famílies que opten per dispositius electrònics, la majoria ja els tenen comprats d'altres anys. Malgrat tot, les llicències digitals se situen entre els 200 i els 300 euros, encara que en un 31 % dels casos el centre escolar les va oferir gratis.

A més -segons dades del curs passat- un 52 % de les famílies van utilitzar els servicis de menjador dels col·legis, un 12 % el transport escolar, un 67 % van inscriure els seus fills en activitats esportives i un 47 % en una altra mena d'activitats com ara música o idiomes.

Planificar les compres i reutilitzar material i roba

La Unió de Consumidors ha elaborat un decàleg de recomanacions per a reduir el desembossament econòmic de les famílies amb menors en edat escolar que estan preparant la tornada al col·le.

El primer consell és portar un control de despeses. "Una simple comptabilitat domèstica ens permetrà conéixer al detall totes les despeses fins al més insignificant i ens ajudarà a reduir la despesa que suposa el retorn a les aules", explica l'entitat.

Repassar tot el material escolar que tenim a casa i fer una llista del que realment necessitem és una altra recomanació. "Si tenim més fills, segur que per casa tenim carpetes, estotjos, etc. que haja utilitzat el major i encara se'n puga traure profit".

D'altra banda, es recomana no comprar tot el material alhora en el mateix establiment, ja que pot haver-hi variacions de preus d'uns llocs a uns altres, i mirar la qualitat dels productes decidint-se pel que millor qualitat-preu tinga.

Quant a la roba i calcer, traure partit de tot el que es puga de l'any anterior i amb una llista amb el necessari adquirir realment el que es necessite. En cas d'utilitzar uniforme, revisar la roba d'altres anys per a comprovar aquelles peces que poden continuar utilitzant-se, adquirir els packs de samarretes, calcetins i altres ofertes que sale més econòmic. També és convenient donar la roba d'uniforme que es queda xicoteta a l'alumnat del centre més xicotet.

Finalment, és de vital importància no acudir a crèdits ràpids per al finançament de les despeses de la tornada al col·le, ja que este tipus de préstecs tenen uns alts interessos que poden afectar l'economia familiar.