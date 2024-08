Els ramaders amenacen amb noves tractorades si la UE no protegeix els seus ramats del llop

Si del que es tracta és de conviure, el primer que cal establir són unes regles de joc. Sota esta premissa, la de protegir l’activitat ramadera, la federació agrària Unió d’Unions ha eixit este dimarts al carrer a Madrid per a reclamar a la Comissió Europea que treballe en una directiva per a la protecció dels seus ramats enfront dels atacs del llop, una espècie la població de la qual ha crescut notablement en els últims anys a Espanya. Si no “hi ha respostes positives abans de final d’any”, no descarten tornar a traure els seus tractors a les carreteres, com va ocórrer l’hivern passat.

“Els tractors tornaran als carrers de Madrid i als de Brussel·les”, ha avançat el coordinador estatal de la Unió d’Unions, Luis Cortés, en una concentració davant de l’edifici de la Comissió Europea a Madrid. En esta, mig centenar de ramaders arribats a la capital espanyola des d’Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya i Galícia han protestat per l’alta “protecció” del llop a Europa enfront de l’escassa “protecció” que s’està donant a la seua activitat, que no només té un impacte econòmic, sinó que contribuïx a fixar la població en el medi rural i evitar, d’esta manera, que l’Espanya buidada continue ampliant el seu perímetre.

“És mentida que hi haja una evolució desfavorable del llop a Espanya, perquè, entre 2021 i 2023, els danys per atacs d’este animal han augmentat un 30 %”, ha afirmat el sindicalista. Eixos danys, ha prosseguit, no es limiten a matar un animal, sinó que també cal tindre en compte els avortaments que causen en femelles prenyades i el mal psicològic que els atacs provoquen tant en la ramaderia com en el ramader.

“No estem demanant erradicar el llop a Espanya. No estem demanant matar-los de manera discriminada. No estem demanant això. Estem demanant que poden conviure el llop amb l’espècie ramadera, però ha d’haver-hi un control”, ha reclamat.

Unió d’Unions ha registrat tres escrits dirigits a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola; i la presidenta de la Comissió d’Agricultura i Desenrotllament Rural de l’organisme, Veronika Vrecionová. Entre altres demandes, demanen l’adopció, a nivell europeu, de models d’avaluació homogènia i actualitzada de les poblacions del llop i altres grans depredadors, així com d’una metodologia normalitzada de seguiment sobre els atacs protagonitzats per aquests animals.