L'assassí de Mocejón va anar a missa amb el seu pare dues hores després de matar a Mateo: "Estava més inquiet que mai"

J. P., el jove de 20 anys detingut per acoltellar fins a la mort en el poliesportiu de Mocejón (Toledo) a Mateo, un xiquet d'11 anys, va anar a missa amb el seu pare dues hores després de cometre el crim, segons asseguren a El Periódico d'Espanya testimonis presencials.

L'església de San Esteban Protomártir es troba en el centre de la localitat, a al voltant d'un quilòmetre del poliesportiu Ángel Tardío on es va produir el crim diumenge passat sobre les 10 del matí. Era habitual veure al pare, Fernando P., tots els diumenges en missa, i ara que els seus fills -el presumpte assassí té un germà menor- estaven amb ell a l'estiu (els pares estan separats i habitualment viuen a Madrid amb la mare) solia anar amb ells.

Video: Agencia ATLAS | Foto: EP

"És un xic que no estava bé"

"El xaval estava nerviós, era un xic que no estava bé, sempre estava movent-se, pessigant-se, però eixe dia estava més inquiet que mai... Em va sorprendre que no estava el seu germà eixe dia, que és més xicotet i sempre sol anar amb ells. És una família que no es relacionava amb ningú", relata una veïna de Mocejón, on s'ha instal·lat la sensació que "la Justícia o qui fora" hauria d'haver adoptat alguna mesura amb el xaval, que tenia un 70% de discapacitat declarada. D'acord amb el testimoniatge de diversos veïns, el detingut "no parlava amb ningú" i es "desorientava amb facilitat".

L'església de Mocejón a la qual va acudir J.P. / R.B.

La missa va començar al migdia, dues hores després del crim, que ja era conegut per molts veïns. De fet, durant l'homilia, el capellà va demanar una oració per a la família de Mateo després del trist succés. "El xaval va tirar al raspall, com sempre, portava la mateixa samarreta del cor que portava quan va ser detingut", conta altra testimoni que prefereix no donar el seu nom ja que tem represàlies del pare, que al poble és conegut amb el mal de "Fernando el loco".

Treballador de seguretat

L'home, nascut en 1970, treballa en l'àrea de seguretat privada, i al poble és conegut pel seu caràcter fosc i poc afable. "És que el problema és el pare, que tampoc està bé. A mi m'ha donat sempre mal rotllo", comentava un altre veí, que assegurava que havia tingut alguna picabaralla al poble amb algun veí.

El presumpte homicida no va ser detingut fins al dilluns a primera hora de la vesprada al carrer Dalí, on viu el pare, al costat del cementeri. En la seua primera declaració va reconéixer els fets, encara que evidenciant els seus problemes de salut mental: "Ha sigut el meu altre jo, ha sigut la meua còpia", tal com ha revelat El Periódico d'Espanya en exclusiva. Després va afegir: "Jo estava allí, però jo no he sigut". I va explicar que després de matar al xiquet, va tirar el ganivet en una séquia a 700 metres del poliesportiu i després se'n va anar a casa dels seus avis, on es va donar una dutxa. D'allí l'hauria arreplegat el seu pare per a anar a missa.

Buit en la tanca del poliesportiu pel qual podria haver-se colat el presumpte assassí el dia del crim. / ALBA VIGARAY

La cerca de l'arma homicida

Mentrestant, la Guàrdia Civil continua aquest dimarts buscant l'arma del crim amb el suport d'unitats especials de Madrid. La delegada del Govern a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, ha afirmat que "l'arma del crim no ha aparegut", encara que no ha revelat si es treballa en un lloc distint a la séquia en la qual es va centrar la cerca aquest dilluns, informa Efe.

A preguntes dels periodistes per la denúncia de l'Associació Professional Justícia Guàrdia Civil (Jucil) sobre la presumpta escassetat d'agents, Tolón ha insistit a ressaltar el treball de la Comandància de Toledo en identificar, localitzar i arrestar al presumpte autor en tot just un dia.