La Llei de Paritat entra en vigor amb un error que facilita acomiadar empleats amb adaptació de jornada

La llei orgànica de representació paritària i presència equilibrada de dones i homes, coneguda com a Llei de Paritat, entrarà en vigor aquest dijous 22 d'agost amb un "error tècnic" que desprotegeix els treballadors que s'acullen al nou permís de cinc dies per cura d'un familiar després d'un accident, malaltia greu o hospitalització, o a una adaptació de jornada.

L'error es troba en la disposició final novena de la llei de paritat, en la qual es modifica l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors, en concret, l'apartat referit als acomiadaments nuls.

En introduir a les víctimes de violència sexual en els supòsits previstos perquè siga nul l'acomiadament, s'oblida incloure a les persones que s'hagen acollit al nou permís de "cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona distinta de les anteriors, que convisca amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requerisca la cura efectiva d'aquella".

Aquest col·lectiu havia quedat inclòs en els supòsits d'acomiadament nul per mitjà del Reial decret llei 5/2023, aprovat al juny de l'any passat però, a partir d'aquest dijous, quedaran fora a causa d'aquest "error tècnic".

Reconeixement de l'error

Així ho va reconéixer dimecres passat 14 d'agost la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, en admetre que es tracta d'un "error tècnic" en la Llei de Paritat, que permet prescindir d'aquelles persones que s'acullen al permís per a cuidar familiars o al canvi de jornada.

En declaracions als mitjans, Redondo va assegurar que aquest error "s'ha produït contra la voluntat de tots els que han participat en eixa llei, des del Ministeri fins a l'última parlamentària" i que "s'està preparant la correcció".

"Espere que en breu tinguem solucionat el problema, que és un problema tècnic lamentable, que, per descomptat, no s'ha previst en cap cas i que no respon a la voluntat política", va assenyalar, asseverant que s'intentarà corregir "en les primeres accions parlamentàries en les quals es tinga oportunitat".

Pròxima correcció

Ja llavors fonts de Ministeri de Treball van assegurar a EL PERIÓDICO que "es tracta d'un error que s'esmenarà de manera el més immediata possible quan el calendari legislatiu ho permeta".

En qualsevol cas -va requerir Treball- "la Inspecció de Treball i Seguretat Social farà ús de les seues facultats amb el màxim rigor per a evitar qualsevol discriminació en l'àmbit laboral". El ministeri va recordar que "quan les persones treballadores fan ús dels seus drets estan protegides per la garantia d'indemnitat; no podet patir cap represàlia a conseqüència de fer valdre els seus drets".

Un mínim del 40% de dones

Més enllà d'aquest problema, l'objectiu de la Llei de Paritat és garantir la presència equilibrada de dones i homes en el sector públic i privat. En concret, obligarà a les grans empreses i a l'Administració General de l'Estat a comptar amb un mínim del 40% de dones en els seus òrgans de direcció i permetrà que la presència femenina supere el 60% de representació i arribe fins a un 100%.

La norma contempla que haurà d'aplicar-se a les companyies de l'Ibex abans del 30 de juny de 2025, mentre que la resta d'empreses cotitzades hauran de fer-ho en 2026, i els sindicats i les associacions empresarials tindran de marge fins a 2028.

Quant als col·legis professionals, la designació dels seus membres de les juntes de govern o consells de govern hauran d'aconseguir el percentatge del 40% del sexe menys representat en aquests òrgans a data de 30 de juny de 2026.

A més, els consells d'administració i alta direcció de les entitats d'interés públic hauran d'aconseguir el percentatge del 33% del sexe menys representat en aquests òrgans a data 30 de juny de 2026, i del 40% del sexe menys representat el 30 de juny de 2028.

La llei també aplica factors correctors que beneficien a investigadores que puguen patir penalitzacions per aturades en la seua activitat professional per qüestions personals, com els períodes d'embaràs o la cura de fills.

Durant el debat previ a la votació i aprovació definitiva de la llei, el passat 23 de juliol, en el Congrés dels Diputats, la ministra d'Igualtat va subratllar la importància d'aquesta nova norma.

"Aquesta llei és necessària per a garantir el principi de mèrit i capacitat en tots els àmbits de la vida social, esportiva, política i econòmica d'aquest país perquè només, i una vegada més ho repetisc, des de la igualtat d'oportunitats les i els millors poden arribar a exercir les màximes dignitats i responsabilitats", va destacar Redondo.