Més de 90.000 espectadors han vist ja ‘Alegria’ del Circ del Sol

Alegria. Sota una nova llum , l’espectacle renovat del Circ del Sol que actualment es representa a Alacant , arriba a la recta final. La companyia canadenca s’acomiada de la carpa instal·lada a la platja de Sant Joan el pròxim 1 de setembre, per la qual cosa estos dies oferixen l’última oportunitat de veure este gran muntatge, abans del seu trasllat a altres ciutats del territori espanyol.

L’obra de Cirque du Soleil es va instal·lar a Alacant el passat 16 de juliol, després de només dos parades prèvies a Màlaga i Barcelona, i en l’actualitat ja ha superat l’equador de la seua gira per Espanya , que ha fet gaudir amb la màgia dels seus números a més de 90.000 espectadors.

La companyia , que va prolongar quatre setmanes més les seues dates a Alacant, celebrarà l’1 de setembre la seua última funció a la ciutat després d’haver oferit huit espectacles setmanals al públic. Hi ha entrades disponibles per a les últimes actuacions abans de partir a Sevilla (on actuarà a partir del 28 de setembre a Charco de la Pava) i Madrid (a partir del 4 de desembre, en Escenario Puerta del Ángel), que seran les últimes parades de la gira espanyola.

L’espectacle

Alegria va ser la primera producció de la companyia canadenca que es va poder veure a Espanya. Un clàssic creat en 1994 que es presenta reinventat. En 2019, coincidint amb la celebració del seu 25é aniversari, Alegria es va tornar a estrenar a Mont-real sota una llum nova, assegurant-se que tots els aspectes del xou (direcció d’escena, música, acrobàcies, escenografia, vestuari, il·luminació, maquillatge) foren tan inspiradors per al públic de hui com ho va ser en el moment de la seua creació. Revitalitzada per un elenc de 53 acròbates, pallassos, músics i cantants de 25 països, Alegria és una estimulant experiència d’immersió que transporta el públic a un món místic esguitat de poesia visual i extravagància acrobàtica.