Un veí rescata un xiquet de 6 anys quan estava a punt de caure d'un balcó a Alacant

Espectacular rescat a Alacant. Un xiquet de 6 anys va ser salvat ahir per un veí quan tenia mig cos ja fora del balcó d'un segon pis a Alacant. Els fets van ocórrer vora les 18.00 hores en un edifici del carrer Orense, al centre de la ciutat.

En eixe moment el menut, que pel que sembla és autista, va pujar a la barana del balcó i va traure una cama fora d'esta. En pocs segons tenia mig cos fora del balcó. Mentrestant, diverses persones observaven alarmades l'escena des del carrer i cridaven al menut perquè tornara dins.

Van ser precisament eixos crits els que van alertar un veí de l'immoble que no va dubtar a eixir fora del seu balcó i caminar diversos metres per l'ampit fins a arribar a l'altura del menor. Una vegada ho va aconseguir, el va ficar de nou al balcó i va acabar amb l'angoixa de tots els presents que van gravar la gesta i la van pujar a les xarxes socials.

Així, en el vídeo pujat a Facebook s'aprecia perfectament el perill en el qual es trobava el menor i com la ràpida actuació de Felipe, un treballador immigrant que es trobava en el lloc dels fets i que no va dubtar ni un instant a posar la seua vida en joc per a salvar el xiquet, va evitar un tràgic final.

Finalment, tot va acabar amb un fort aplaudiment dels presents a Felipe, l'heroi de la vesprada.