Aquests són els concerts imprescindibles fins a final d’estiu en Área 12

Hui dia, tothom desitja tindre una experiència exclusiva. I això, elevat al seu màxim exponent, és el que oferix Área 12 en el mes vinent. Huit concerts únics per a experimentar coses diferents a través de la música en directe, els encants d’Alacant i el millor de la seua gastronomia .

L’estiu a Alacant s’ha convertit en allò que passa entre el primer i l’últim concert d’ Área 12 , l’espai que Producciones Baltimore transforma, des de fa tres anys, en el centre neuràlgic de les millors gires nacionals.

L'estiu a Alacant s'ha convertit en això que passa entre el primer i l'últim concert d'Àrea 12. / INFORMACIÓN

Els protagonistes de l’estiu 2024, en l’espai de 20.000 m2 de Rabassa seran, este cap de setmana, Nostalgia Millenial, Love the 90´s, el 30 i 31 d’agost se celebra la I Edició de Bella Fuerza Fest i la festa seguirà al setembre amb Mikel Izal, Merino, Cruz Cafuné, Beret i Andy y Lucas i la ja tradicional Closing Party by Vibra Mahou, del 21 de setembre, amb Dorian, Shinova i una banda més per confirmar.

Closing Party by Vibra Mahou en Área 12. / INFORMACIÓN

Este cap de setmana, el divendres 23 i el dissabte 24 d’agost, estarà dedicat a la melancolia musical. El divendres 23, l’esdeveniment Nostalgia Milenial reunirà artistes com Fran Perea, David Civera, Nena Daconte, Raúl, Efecto Mariposa, King África i Rosa López, que oferiran un repàs especial a la música de principis de segle.

L’endemà, Love the 90’s prendrà el relleu amb un espectacle sota el lema “Torna al lloc on eres feliç!”, en què artistes com Robin S, OBK, Ann Lee, Whigfield, Viceversa, Corona i IMC reviuran els millors moments de la dècada dels 90.

Agost culminarà amb la primera edició del Bella Fuerza Fest, un festival pioner a Europa que comptarà amb un cartell exclusivament femení. Este esdeveniment, que se celebrarà el 30 i 31 d’agost, convertirà l’electrònica en la protagonista d’Área 12, amb la participació d’artistes internacionals com Giorgia Angiuli, Ida Engberg, Irene Drésel, Kittin, Nastia, Sama Abdulhadi i Tania Vulcano, entre d’altres. Serà una proposta audiovisual immersiva, un esdeveniment molt especial que reunirà destacades figures femenines del panorama musical.

El mes de setembre continuarà amb més esdeveniments musicals. / INFORMACIÓN

El mes de setembre continuarà amb més música. El dissabte 7, Mikel Izal inaugurarà el mes amb la seua nova etapa en solitari, “El miedo y el paraíso”, un disc amb deu cançons inèdites que exploren emocions i estats d’ànim. Izal hi estarà acompanyat pel projecte musical Merino, liderat per Sandra Merino i Álex Gallego.

El divendres 13 de setembre, Cruz Cafuné arribarà amb el seu esperat àlbum “Me muevo con Dios”, un treball que mescla rap, Jersey Club, reggaeton i R&B, i que ha aconseguit esgotar entrades abans del seu llançament.

El dissabte 14 de setembre, Beret, una de les revelacions més destacades de l’escena musical espanyola, oferirà un concert inoblidable. Amb èxits com Lo siento, Vuelve i Por favor, no te vayas, el sevillà promet emocionar el seu públic.

Àrea 12 ofereix concerts fins a l'últim dia de l'estiu. / INFORMACIÓN

Finalment, el divendres 20 de setembre, Andy y Lucas acomiadaran els seus 20 anys de carrera amb la gira “Nuestros últimos acordes”, un xou emotiu carregat de nostàlgia.

I, com l’estiu, el dissabte 21 de setembre es tanca la temporada en gran amb la Closing Party by Vibra Mahou, una manera de tancar amb brillantor l’estiu musical a Alacant, amb la participació de Shinova, Dorian i un últim convidat que es revelarà en els pròxims dies.