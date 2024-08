Els estudiants de l’FP privada es disparen un 250 % en una dècada

Els estudiants de l’FP privada s’han disparat un 253 % en una dècada. És la principal conclusió de l’últim Observatori de la Formació Professional publicat per CaixaBank Dualiza este dimecres. En concret, la privada ha passat de tindre 3.435 estudiants en 2013 a 12.135 en el curs 2022-23. L’estiró més gran l’ha tingut el Grau Superior.

A Espanya el creixement és encara més elevant, del 465 %, secundat fonamentalment en els estudis a distància, una cosa que no ha tingut tant de tiró a la C. Valenciana, amb menys de mil estudiants i tan sols en centres públics de la província de València. Ni privats ni concertats tenen estudiants a distància.

Per províncies, l’augment més destacat és el de la província de Castelló (que també comptava amb menys alumnes en un inici) amb un increment d’un 453 % d’estudiants en la privada. Passen de 165 a 913. També és destacable que l’alumnat en centres concertats disminuïx un 15 %. La pública creix un 11 % i passa de 8.227 a 9.135 estudiants.

A València la pública compta amb 41.355 estudiants, sis mil més que fa una dècada, i la privada ha crescut un 240 %, que ha passat de 2.554 a 8.688. És a dir, la privada ha crescut en el mateix nombre d’alumnes que la pública en els últims deu anys. A Alacant la privada puja també un 253 %, de 716 a 2.534 estudiants, i els centres públics sumen 5.000 alumnes nous.

L’FP no toca sostre

Fa molt de temps que l’FP va passar la barrera psicològica dels 100.000 estudiants, i cada any que passa s’acosta cada vegada més per a donar el sorpasso a la universitat. En el curs 2016-2017 hi havia 95.000 alumnes de Formació Professional, mentres que en el curs 2021-22 n’eren ja 115.000. En eixe mateix curs, l’alumnat universitari era de 129.000. La universitat creix, però l’FP ho fa a un ritme més alt.

En els últims cinc cursos, l’FP ha tingut un creixement sostingut, i 800.000 estudiants han cursat estos estudis. A la Comunitat Valenciana, un de cada tres estudiants d’ensenyaments postobligatoris estan en l’FP.

Fira València. 300 estudiants d’FP fent proves en la competició de Skills FP, d’a on eixirà un equip valencià per a competir amb la resta de comunitats autònomes / F. CALABUIG

Les FP amb més demanda

La privada es nodrix, fonamentalment, de l’alumnat dels cicles amb més demanda que no entra en la pública. Així, sis de cada deu estudiants de cicles formatius de la família de sanitat estava matriculat en un centre privat el curs passat. En imatge i so o activitats físiques i esportives eren quatre de cada deu, i en màrqueting, 3 de cada 10.

La principal explicació a això és que l’alta demanda afavorix la rendibilitat dels centres privats, que no oferixen quasi cap cicle de les famílies menys populars, pel fet que es necessita un finançament considerable per a muntar-los.

Una estudiant d’FP en Fira València / FRANCISCO CALABUIG

Quant a la concertada, creix fonamentalment en l’FP Bàsica (pensada com una alternativa a l’ESO per als jóvens que poden acabar en fracàs escolar). Estos centres han crescut un 130 % en este període i concentren una de cada quatre places de Grau Bàsic. Els centres privats no concertats pràcticament no són presents en eixe nivell.

És en l’FP de Grau Mitjà i Superior a on la privada ha augmentat la seua presència més que considerablement. També creixen els centres públics entre un 10 i un 29 % i els concretats al voltant d’un 8 %, gràcies al tiró que continua tenint l’FP, que sembla que no toca sostre amb més matriculats cada any.

Diversitat en la pública

Una altra dada que aporta l’estudi és que els centres públics acullen una major proporció d’estudiants estrangers i amb necessitats específiques de suport educatiu, sobretot en el Grau Bàsic. En general, els col·lectius que tenen un risc més alt d’exclusió social es concentren en l’educació pública, mentres que en la privada estan els perfils amb més renda.

La matriculació que més creix en el Grau Bàsic és la d’estudiants amb necessitats educatives específiques, la qual cosa podria significar que molts d’estos aconseguixen salvar l’abandó escolar gràcies a esta formació, i reenganxar-se en estudis d’un nivell més alt a l’acabar, com un grau mitjà.

Evolució de la matrícula

A on no hi ha molts canvis és en les cinc famílies d’FP més demandades pels estudiants, que no sempre coincidixen amb les que ofertes de treball tenen. Cinc famílies acumulen el 61 % de l’alumnat i el 71 % de les dones matriculades.

La primera és sanitat, que té el 16 % de tots els estudiants, li seguix administració i gestió amb un 14 %, informàtica i comunicacions (13 %), servicis socioculturals i a la comunitat (10 %) i comerç i màrqueting (7 %).

La família d’informàtica és la que més llocs de treball sol demandar tots els anys, però també és la que més bretxa de gènere té, amb només un 3 % de dones matriculades. La de sanitat, en canvi, té majoria de dones. Un 27 % de totes les dones matriculades en l’FP ho fan en esta branca, i només el 6 % dels hòmens.