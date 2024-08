Eludeix la presó després d'agredir a la seua parella a Sevilla en donar-se d'alta com a dona

Un condemnat a 15 mesos de presó per agredir a la seua parella ha eludit l'ingrés a la presó després de canviar el seu sexe en el Registre Civil, la qual cosa ha fet que el Jutjat de Violència sobre la Dona de Sevilla s'inhibisca en el cas, mentres que el seu advocat ha demanat l'indult de la pena.

Segons ha explicat a EFE per la seua part el lletrat de la víctima, José Antonio Sires, la dona va trencar la relació sentimental amb la seua exparella fa cinc anys a causa dels maltractaments tant psicològics com físics a la qual va sotmetre durant una dècada, fets que van ser denunciats en nombroses ocasions en els jutjats de Violència sobre la Dona.

En 2014 li van ser concedides a la víctima diverses ordes de protecció enfront del seu agressor, que va infringir en nombroses ocasions, fins que en 2019 va ser condemnat a 15 mesos de presó per un delicte de trencament de condemna i un altre d'amenaces.

Després de diversos recursos, tots ells desestimats, el jutjat penal número de Sevilla, l'11 de setembre de 2023, va ordenar el seu ingrés immediat a la presó, amb la prevenció de lliurar la corresponent requisitòria als forces i cossos de seguretat per a la seua detenció i ingrés forçós en un centre penitenciari.

Un mes abans, l'agressor va acudir al Registre Civil i es va registrar com a dona, en el que el lletrat considera "un indubtable frau de llei", en considerar que el canvi de sexe registral de l'agressor, que compta amb antecedents penals en matèria de violència de gènere, busca ser enjudiciat per un tribunal penal i no per un especifique de Violència de genere.

Per tant, pretendria evitar les penes concretes per a l'home que exercisca violència física o psicològica contra la seua dona o exmuller.

La defensa de l'agressor ha presentat a més petició d'indult enfront de l'ingrés a la presó, pendent de resoldre per l'Audiència de Sevilla i, fins llavors, la víctima "continua patint un calvari continuat per noves amenaces i agressions", ha dit Sires.

Després del canvi de sexe, ha afegit, "les agressions i amenaces, lluny de cessar han continuat, tement-se per la integritat física de la víctima".

"Soc una dona"

El juliol passat, va tornar a agredir-la i a amenaçar-la amb frases com "et queden pocs dies de vida" i, després d'acudir al lloc dels fets una patrulla de Policia Nacional, l'agressor es va dirigir als agents amb frases com "soc una dona i tinc el canvi de sexe fet".

El passat 13 d'agost, el Jutjat de Violència sobre la Dona, que coneix el cas i els antecedents d'este, va dictar acte d'inhibició als jutjats d'instrucció, argumentant que el sexe de la persona denunciada ha canviat, "sent ara el de dona" pel que "sobrevé falta de competència objectiva".

Sires sosté que el canvi de sexe registral s'ha fet "sense l'exigència de bona fe i en frau de llei" i que es procedirà, entre altres gestions, a demanar l'anul·lació del tràmit en el Registre, "podent fins i tot exigir una responsabilitat civil o administrativa".

El lletrat ha indicat que hi ha precedents d'actuacions judicials que "deixen clar" que els homes que canvien el seu sexe "no poden eludir les condemnes per violència masclista", ja que es mantenen les responsabilitats jurídiques que la persona tinguera abans de la rectificació registral.