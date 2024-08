Per què la mar ens senta tan bé?

Un bany en la mar ens resulta plaent perquè, abans de res, ens refresca. Però, a més d'aquest benefici obvi a l'estiu, introduir-nos en el medi marí ens produeix una sensació de benestar mental que va molt més enllà de la sensació tèrmica agradable. Està demostrat que introduir-nos en entorns naturals redueix l'estrés. No obstant això, no estan tan estudiats els beneficis específics del contacte directe amb les aigües marines.

Una de les activitats més plaents en aquest sentit és el busseig amb escafandre, ja que permet una immersió en el medi marí més prolongada. Els qui ho practiquen refereixen un profund benestar, potenciat per la sensació d'ingravitació, semblant a la de volar, que confereix el busseig. Un estudi realitzat per investigadors espanyols, titulat “Els efectes beneficiosos de l'exposició a curt termini al busseig sobre la salut mental humana”, ha tractat de quantificar científicament aquests beneficis.

En el treball, en el qual van col·laborar investigadors de l'Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC), l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Universitat de Girona, així com diversos centres de busseig de Catalunya, es van analitzar els efectes a curt termini de practicar busseig en les aigües del Parc Natural de Cap de Creus (Girona), comparant-los amb els quals experimentaven els usuaris de les platges. Van participar 76 banyistes i 176 bussejadors de diversos països europeus, amb edats compreses entre 21 i 80 anys. Els voluntaris havien de contestar un qüestionari de salut mental abans i després de la immersió (per als bussejadors); i, en el cas dels banyistes, quan arribaven a la platja i una hora després de romandre allí.

“Tots els participants van experimentar una reducció dels nivells d'estrés i un increment de la relaxació i el vigor”, expliquen en un article en el portal divulgatiu 'The Conversation' dos dels seus autors, Arnau Carreño Roca, de la Universitat de Girona, i Josep Lloret, investigador científic de l'Institut de Ciències de la Mar (ICM-CSIC). Tots dos apunten a un resultat inesperat: els bussejadors que prenien medicació regularment [a causa d'una malaltia crònica o psiquiàtrica] es van beneficiar més de la pràctica del busseig que els qui no la prenien. “Això apuntaria al fet que els efectes positius de la immersió en les aigües marines per a la salut mental és major en pacients amb alguna malaltia”, assenyalen.

El busseig com a teràpia

Aquests científics citen projectes com Deptherapy UK, la primera iniciativa del món a utilitzar el busseig com a teràpia, que ofereix cursos adaptats a veterans de guerra greument ferits; o el projecte Busseig Inclusiu de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, que utilitza aquesta activitat per a la rehabilitació i recuperació de persones amb discapacitats físiques o psíquiques, sempre sota supervisió mèdica.

A més, aquests científics han realitzat investigacions a Viana do Castelo (Portugal) i el citat Cap de Creus que demostren els potencials beneficis de la pràctica en la mar d'esports no motoritzats com la natació, la vela o el caiac.

Quant a la natació, els seus beneficis per al cervell inclouen “l'alliberament de substàncies en el cervell que milloren la cognició i la memòria”. A més, ajuda al nostre organisme a lluitar contra l'estrés oxidatiu i els radicals lliures, redueix els nivells d'estrés i millora el nostre sistema immunitari. “En conjunt, millora l'estat d'ànim”, assenyala en un altre article en 'The Conversation' José A. Morales García, professor i investigador científic en Neurociència en la Universitat Complutense de Madrid.

Al marge dels beneficis físics i de l'alliberament d'endorfines –la qual cosa també ocorre en practicar altres activitats esportives, com córrer–, Morals al·ludeix a “l'efecte antidepressiu” de la natació, que podria deure's a la formació de noves neurones en l'hipocamp, la zona del cervell encarregada de la memòria i l'aprenentatge, entre altres funcions.

Per si no fos prou, nadar estimula la funció cerebral, tant en adults com en xiquets –un estudi va demostrar que xiquets d'entre 6 i 12 anys tenen més capacitat per a recordar vocabulari després d'haver nadat diversos minuts–; redueix els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrés; i augmenta la producció de serotonina, una de les hormones de la felicitat.

Al contrari d'allò que exposen algunes teories més literàries que científiques, el benestar mental que ens proporciona submergir-nos en la mar, res té a veure amb recordar la bossa amniòtica en la qual suràvem dins de l'úter matern ni amb reconnectar amb els nostres antecessors remots en l'escala evolutiva, els peixos. Ho destaca en un altre article recent Amelia Victoria de Andrés, professora titular en el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Màlaga. Aquesta investigadora apunta als veritables mecanismes biològics del benestar que produeix la immersió en l'aigua marina: augmenta la velocitat de flux de sang que discorre per les artèries cerebrals mitjanes i posteriors; estimula l'activitat cerebral cortical, tant en àrees motores com sensorials; redueix dràsticament la sensació de fatiga; i ajuda en el tractament de malalties com la dermatitis de contacte i la psoriasi.

Tot són avantatges per als qui opten per l'aigua de mar. Sempre que siga per a banyar-se en ella i mai per a beure-la: aqueixa és una pseudoteràpia que bé donaria per a un altre article.