Retronen les motos a Xàbia i l’Ajuntament ni s’immuta

Més soroll en el debat del paradís perdut. “Xàbia no és el que era”. Esta és la frase de l’estiu. El poble que volia ser el paradigma del paisatge i la pau té molts fronts oberts. Un és el de les motos per un tub que retronen i sobresalten als veïns. Hi ha carrers de Xàbia pels quals les motos passen com un llampec. Fan un soroll de mil dimonis. Eixe estrèpit contrasta amb el silenci de l’Ajuntament. El Síndic de Greuges li ha enlletgit que no haja contestat a la seua recomanació de posar sordina al rugit de les motos. També li retrau la “falta de col·laboració”.

El baluern de les motos va arribar al Síndic el passat 3 de juny. Una queixa advertia de la “inactivitat” de l’Ajuntament “davant de les molèsties que, per contaminació acústica, patixen els veïns a conseqüència de l’excessiu soroll de motos amb tubs d’escapament no reglamentaris, així com alguns cotxes”. El Síndic va demanar al consistori que duguera a terme un informe, que va aportar el 26 de juny. Al veí promotor de la queixa la resposta municipal no li va convéncer.

El Síndic va traslladar el passat 10 de juliol dos recomanacions a l’Ajuntament. Li demanava que adoptara “amb rapidesa i determinació les mesures necessàries (inclosa la pràctica de mesuraments sonomètrics) per a determinar la realitat de les molèsties”. També li reclamava que, en cas de confirmar-se que les motos fan soroll per un tub, prenguera les mesures precises per a “erradicar” estes molèsties i garantira el dret dels afectats a viure sense que en les seues cases es colara el tro de les motos.

Reprimenda a l’Ajuntament

Però l’Ajuntament ha fet mutis. Ni paraula. No ha contestat al Síndic, que interpreta que “es fa evident que des de la citada administració local no s’han realitzat les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions”. I afig: “Este comportament ha impedit aconseguir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa”. El Síndic ha tancat l’expedient amb esta sonora reprimenda a l’Ajuntament de Xàbia.

Resum: motos i mutis.