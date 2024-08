Canvi d'horaris en els col·legis d'Espanya: males notícies per als pares

Durant els últims anys els organismes han debatut sobre en quina direcció hauria d'avançar l'educació en els col·legis d'Espanya. Davant unes xifres d'abandó escolar creixents, l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) va realitzar una proposta que té com a objectiu disminuir l'absentisme a les aules.

L'abandó escolar és un dels problemes més severs que es registra en el sector educatiu. Per al futur del nostre país, és fonamental cuidar este aspecte i detectar quins col·legis són més vulnerables, amb l'objectiu de millorar el benestar de les classes espanyoles mitjançant la inclusió i l'equitat.

Una aula d'un col·legi d'Alacant, en imatge d'arxiu / Pilar Cortés

Sistemes flexibles

L'OCDE va presentar les 'Propostes per a un pla d'acció per a reduir l'absentisme escolar primerenc d'Espanya', este informe posa l'accent que "molts centres funcionen amb un horari intensiu centrat en els matins, la qual cosa obliga els pares a pagar per les classes extraescolars". D'aquesta manera, si es variara la jornada escolar els pares no haurien de pagar classes de reforç en les primeres hores de la vesprada.

L'organisme apunta que Espanya hauria de copiar sistemes com els de Dinamarca i Portugal on "han adaptat sistemes flexibles de jornada completa per a ampliar el temps d'aprenentatge".

"Espanya podria valorar la possibilitat d'adoptar un enfocament similar pels avantatges que podria aportar, en particular per als alumnes desfavorits. Una transició factible exigiria invertir en subvencions per a l'alimentació i les infraestructures escolars i remunerar adequadament al personal dels centres", sentenciava l'informe.