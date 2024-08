Claus per a cuidar la salut mental a l'estiu, que també empitjora amb la calor

Les altes temperatures que s'aconseguixen a l'estiu, i més quan estem ficats ja en una tercera onada de calor amb sis províncies en alerta taronja, afecten la nostra salut.

I no només parlem del risc de patir un colp de calor, una emergència mèdica que es produïx quan la temperatura corporal supera els 41 graus, sinó que hem de tindre present que les altes temperatures ja s'ha cobrat la vida de més de 1.000 persones, segons l'Institut de Salut Carles III.

Però també hem de tindre present com afecten aquestes onades de calor a la nostra salut mental.

Un estudi de l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Boston (els Estats Units) assenyala que existix una correlació directa entre l'increment de les temperatures i un augment de les visites mèdiques per trastorns psicològics.

Així ho explica també a ‘Guies de Salut’ la psicòloga Eva Soto, professora a Deusto Salut.

“Si es té depressió, l'estrés i la irritabilitat que produïxen les temperatures extremes provoquen un augment de la simptomatologia i, com a conseqüència, més visites als especialistes”.

A més, per cada grau que augmenten les temperatures (aquest cap de setmana se superaran els 40 graus en diversos punts de la geografia espanyola), creix més d'un 2% la mortalitat relacionada amb la salut mental.

Per això, recalca Soto, és molt important no descurar el benestar emocional malgrat estar de vacacions.

Arxiu - Platja de Fuerteventura / CEDIT PER CABILDO DE FUERTEVENTURA - Arxiu

La complicada conciliació familiar, les dificultats per a dormir (per les nits tropicals que s'estan vivint en les últimes setmanes) i el fet de no desconnectar del treball, poden contribuir de manera negativa a la nostra salut.

Com cuidar la salut mental aquest estiu

“Amb la calor, els símptomes dels trastorns de salut mental es poden veure aguditzats”, ressalta l'especialista.

No obstant això, aquests pacients no són els únics que es veuen afectats per l'arribada de l'estiu. I és que, encara que semble mentida, les vacacions també poden generar ansietat.

No obstant això, hi ha claus que comparteix amb aquest portal la psicòloga, que poden ajudar per a cuidar la nostra salut mental durant l'època estival (i que es pot extrapolar a qualsevol època de l'any).

Adeu a les pantalles!

Segons una última enquesta, el 71% de la població revisa el telèfon mòbil entre dues i cinc vegades a l'hora. A més, a un important percentatge també els preocupa patir ansietat o estrés per l'ús inadequat de les tecnologies. Però, la desconnexió digital, i més en període vacacional, és un dels temes més difícils de gestionar.

"És important l'equilibri i la moderació i observar com estem interactuant amb les xarxes socials: si ens estan aportant o, per contra, són un factor perjudicial".

"No fa falta publicar tot el que estem vivint, però si veiem que és impossible i tenim la necessitat d'estar sempre connectats, significa que tenim una dependència amb els dispositius mòbils".

Una rutina, també a l'estiu

“No es tracta de marcar un horari i no omplir la nostra agenda cada dia, perquè estem aconseguint l'efecte contrari: gairebé s'està descansant”, especifica.

En vacacions és tan important estar actiu com tindre temps per a descansar en el temps lliure.

"Una sobreestimulació causada per l'excés d'activitat durant les vacacions no és recomanable, ja que en l'etapa final d'aquestes, la persona no ha tingut temps per a relaxar-se i se sent estressada per la imminent tornada a la rutina".

Arxiu - Piscina municipal de Saragossa. / AJUNTAMENT DE SARAGOSSA - Arxiu

Un “mínim control”

És molt habitual que durant les vacacions tots els plans es deixen a la improvisació: sense horari per a anar a la piscina o platja, per a menjar… Però aquesta situació també repercuteix en la nostra salut negativament.

La psicòloga Eva Soto recomana “mantindre les rutines habituals” i controlar la ingesta de menjars i d'alcohol així com intentar, en la mesura que siga possible, continuar practicant esport. I, sobretot, dormir bé. D'aquesta manera, es redueix dràsticament la possibilitat de patir estrés.

Evitar les altes temperatures

És complicat, però s'ha de romandre en llocs frescos i estar ben hidratat quan les temperatures aconseguisquen nivells més alts dels habituals. Perquè, com ja s'ha comentat, repercutix sobre la salut física i mental: colps de calor i irritabilitat.

Estrés postvacacions

Si s'ha aconseguit portar una "rutina agradable evitant, per exemple, menjades en excés o una alta sociabilització”, la volta a la ‘realitat’ serà menys dura i s'esquivarà la coneguda com a síndrome postvacacions.