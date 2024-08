Cuidar la salut mental del xiquet en el seu mateix entorn: l'Hospital Niño Jesús ja ha atés a quasi 200 pacients a domicili

És una unitat pionera a Espanya i compleix ara tres anys. El seu objectiu, atendre la salut mental de xiquets i adolescents a la seua casa, en el seu entorn, quan és possible. La Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Pediàtrica a Domicili del madrileny Hospital públic Infantil Universitari Niño Jesús (UHPaD), ja ha atés 189 pacients, d'entre 8 i 17 anys des de la seua posada en marxa. El 60% dels casos estan relacionats amb trastorns de la conducta alimentària (anorèxia nerviosa, principalment), seguits dels afectius, els obsessivocompulsius i els psicòtics. En la Comunitat de Madrid ingressen aproximadament uns 700 xiquets cada any amb trastorns mentals greus.

Així ho reflecteix un estudi realitzat pel Servici de Psiquiatria i Psicologia Clínica d'aquest complex de la sanitat madrilenya que s'ha donat a conéixer aquest dimecres. El document destaca la bona acceptació del tractament per part dels pacients. També per part de les seues famílies, que valoren fonamentalment "el respecte, la dignitat, la seguretat i la comoditat que ofereix".

Quasi el 100% de les consultades creuen que els facilita una major implicació en el procés, aconseguint que els canvis d'actitud dels menors siguen més estables. A més, les modificacions en les rutines dels usuaris són molt inferiors a les que es donen en un ingrés.

El paper dels pares

La gran majoria dels pares asseguren, així mateix, que aquesta iniciativa els ajuda a responsabilitzar-se més, aprenen a manejar aquesta situació en l'entorn habitual dels seus fills i propicien la participació de tota la família. L'informe assenyala que aquesta fórmula "redueix la por i l'angoixa davant aquesta mena de patologies, en entendre-les millor". Els professionals que han participat en aquest balanç perceben "un alt grau de satisfacció i creixement en l'àmbit laboral, a més de que detecten una millora en la comunicació i coordinació entre els sanitaris i els pacients i els seus afins".

La mesura permet tractaments accessibles que eviten l'abandó de la teràpia i els possibles problemes associats a un ingrés

En aquest sentit, constaten que la mesura permet tractaments accessibles que eviten l'abandó de la teràpia i els possibles problemes associats a un ingrés. A més, en realitzar-se les seues intervencions en el mitjà familiar, resulten menys disruptives amb la vida del xiquet i la família i es poden implementar accions terapèutiques més personalitzades.

Augment de TCA

Com s'ha dit, el 60% dels casos atesos per la unitat estan relacionats amb trastorns de la conducta alimentària (anorèxia nerviosa, principalment). Precisament l'Hospital Niño Jesús va fundar, en 1992, la Unitat de Trastorns de Comportament Alimentari (TCA), la primera que va haver-hi a Espanya per a abordar aquest trastorns, al costat de la del Clínic de Barcelona, atén xiquets de 0 a 18 anys.

Els TCA han augmentat de "manera alarmant" amb una mitjana de 200 noves consultes a l'any. En el centre sanitari, compten amb tots els dispositius assistencials per a assegurar la continuïtat de cures, incloses en domicili, fonamental per a atallar eixos trastorns que es manifesten en edats cada vegada més primerenques, juntament amb el diagnòstic precoç.

Línia de videotelefonada

El gran centre sanitari pediàtric va ser el primer a Espanya a posar en marxa este servici d'atenció domiciliària a xiquets i adolescents amb problemes de salut mental, que "ha suposat una innovació notable a més de proporcionar atenció personalitzada a la població infantil juvenil amb problemes de salut mental". Compta amb una línia de videotelefonada, disponible les 24 hores del dia, amb el personal d'infermeria de la Unitat per a solucionar qualsevol dubte o problema que sorgisca durant el procés i la disponibilitat de les urgències psiquiàtriques. Incorpora, també, recursos telemàtics i de telemedicina, integrant al procés d'un major grau d'humanització.

Són casos que no necessiten ingrés en el propi hospital però sí tractament i assistència molt intensiva

Per exemple, el monitoratge a casa de les constants vitals, nivells de glucosa, mesurament del pes, així com avaluació del malalt en temps real. A l'octubre de 2022 El Periódico d'Espanya acompanyava a professionals de la unitat, que ofereix cures psiquiàtriques, psicològics i d'infermeria, en una d'eixes visites. Són casos que no necessiten ingrés en el propi hospital però sí tractament i assistència molt intensiva.

Façana de l'Hospital Niño Jesús / Comunitat de Madrid

A Europa, explicaven llavors les responsables de la unitat, existeix molta tradició en aquesta mena de cures domiciliàries en països com Regne Unit. I algunes experiències pilot a Alemanya o Holanda. Però que és recent quan aquest tema comença a abordar-se més de debò: que els menors amb problemes de salut mental puguen recuperar-se en el seu entorn natural.

Els psiquiatres pensen que la recuperació és més duradora que si estan ingressats a l'hospital. La idea, que milloren en el seu entorn. Això sí, remarquen els metges, sistemes com el de la UHPaD no són aplicables per als menors amb el risc d'agitació, agressivitat o suïcidi moderat o sever.