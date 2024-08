Dénia frena el lloguer turístic: suspén durant un any l'obertura de més pisos vacacionals en el nucli urbà

El lloguer turístic està desbocat en el litoral de la Marina Alta. Dénia prendrà la primera mesura per a evitar que el lloguer vacacional colonitze el seu centre urbà, dispare encara més els ja elevats preus del lloguer residencial i expulse als veïns. La regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, ha anunciat hui que el govern local (PSPV i Compromís) portarà al pròxim ple la suspensió d'emissió de certificats de vivendes turístiques en el nucli urbà. Sí que es continuaran donant en les zones on hi ha més lloguer vacacional, a la platja dels Marines, els Gires i el *Montgó. La moratòria només afecta als barris. Ripoll ha advertit que han començat a sorgir problemes de convivència entre els turistes de pas i els veïns. Ha afirmat que en algun barri s'està superant la densitat recomanable de vivenda turística. No obstant això, ha insistit que és el centre urbà on hi ha menys pisos vacacionals.

La suspensió de certificats per a nous lloguers turístics és per un any. Entrarà en vigor quan l'acord de ple de publique en el Butlletí Oficial de la Província. També es paralitzen les llicències per a transformar baixos comercials en pisos de lloguer vacacional. Ripoll ha avisat d'un efecte pervers que ha provocat el decret del Consell de vivenda turística. Ha assegurat que està fomentant que desaparega el comerç tradicional i que se substituïsca per este puixant negoci del lloguer turístic.

La regidora ha revelat que a Dénia hi ha ara mateix 5.000 vivendes d'arrendament turístic. I eixes són les que estan donades d'alta. El parc total de vivendes de la ciutat és de 45.000, de les quals més de 20.000 són segones residències.

La responsable de Territori ha recordat que l'ajuntament ja compta amb l'estudi que va redactar la Universitat d'Alacant sobre l'impacte en el municipi del lloguer vacacional. És un diagnòstic. La universitat està treballant ara a definir possibles mesures per a regular este fenomen. La regidora ha recalcat que es reunirà amb tots els "grups d'interés" per a debatre quines mesures són les que millor poden funcionar a Dénia.

"Per a per a repensar el model"

Sobre l'acord de suspendre durant un any que s'habiliten noves vivendes de lloguer vacacional en el centre urbà, ha detallat que l'objectiu és "parar i repensar el model". Ha avançat que el mes vinent de setembre es treballarà a fons. Les mesures que regularan el lloguer turístic i el sostre de vivendes destinades a este ús en cada zona de Dénia es plasmaran en l'ordenació detallada del pla general estructural que porta ja més d'un any en vigor a Dénia.