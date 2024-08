Les vivendes turístiques no paren de créixer a Calp: 985 sol·licituds només en huit mesos

El departament municipal de Territori ha realitzat un estudi sobre l'evolució de la vivenda turística a Calp en els últims anys. La conclusió és que este tipus d'allotjaments no para de créixer i només en els primers huit mesos d'enguany la xifra de petició de certificats per a esta activitat ja supera a la de tot 2023.

Així es desprén de l'anàlisi feta sobre les sol·licituds per a convertir vivendes residencials en ús turístic des de 2017 amb dades del propi gestor d'expedients de l'Ajuntament i els de Turisme Comunitat Valenciana. En 2024 ja s'han comptabilitzat 985 certificats sol·licitats. Així, les dades mostren un creixement exponencial des de 2017 exceptuant 2020 i 2021 presumiblement pels efectes de la pandèmia. En 2017 es van sol·licitar 441 certificats de vivenda turística; en 2019 es van sol·licitar 671 certificats; en 2022 van ser 630 i en 2023 es va aconseguir la xifra de 932 certificats de vivendes turístiques.

El mes de juny passat l'Ajuntament ja va constituir la primera reunió del grup de treball, format per tècnics, polítics i representants de sectors implicats, per a l'estudi de la situació residencial a Calp, l'objectiu és analitzar les diferents solucions dins del marc competencial municipal, per a determinar solucions i accions encaminades a aconseguir l'objectiu d'una vivenda assequible i digna.

En esta primera reunió ja es va abordar la necessitat de controlar i limitar la vivenda turística, amb anterioritat l'Ajuntament va acordar la suspensió del canvi d'ús de local comercial a vivenda. En els últims anys, la proliferació de la vivenda turística molt per damunt de la vivenda residencial ha provocat problemes d'accés a la vivenda en el municipi.

El regidor de Territori, Juan Manuel del Pi, ha assenyalat que "l'allotjament turístic ha trencat el mercat de la vivenda, l'allotjament turístic ha pujat els preus d'una manera desorbitada i això ha redundat en un problema social. Som molt conscients del problema d'accés a la vivenda i treballem en diverses línies per a equilibrar la realitat residencial del municipi".

Calp no ha sigut l'únic que ha plantejat mesures. La proliferació d'estos allotjaments i la falta de vivenda residencial perquè els veïns puguen viure ha fet que els ajuntaments intenten controlar i regular un mercat que deixa milions d'euros a l'any i que és bàsic en l'activitat turística. Així, els governs locals com el de Polop ja han pres mesures concretes i La Vila Joiosa ja té sobre la taula el debat per a començar a fer-ho. A Altea, l'Ajuntament va aprovar enguany suspendre la concessió d'autoritzacions d'ús per a vivendes turístiques fins a 2025; és a dir, no hi haurà ara com ara nous allotjaments d'este tipus mentre s'estudia la situació actual per a intentar trobar un equilibri entre esta activitat econòmica i la vida dels ciutadans.

La província d'Alacant concentra sis de cada deu vivendes turístiques de la Comunitat Valenciana, segons les estimacions que realitza cada semestre l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En la llista de municipis on s'ha incrementat el nombre substancialment està Calp que, entre 2023 i els primers cinc mesos de 2024, ha incorporat més de 1000 nous allotjaments d'este tipus al parc de vivendes turístiques del municipi; és a dir, quanta amb 5.365 vivendes turístiques, la quinta part d'eixes vivendes s'han incorporat en els últims 16 mesos, segons dades municipals. Dénia és un altre dels municipis de la Marina Alta on més vivendes turístiques es registren.