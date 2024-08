Mamà, per favor, pots esborrar eixa foto meua del teu instagram?

Malgrat l'enorme preocupació que existeix actualment entorn de l'ús de les pantalles per part dels menors i els seus efectes negatius, la veritat és que xiquetes i xiquets comencen la seua relació amb l'entorn digital molt abans de tindre si més no capacitat de desitjar-ho.

Segons l'estudi que va realitzar la firma de seguretat informàtica AVG en diferents països, el 23% dels menors tenia presència en internet abans de nàixer i el 81% abans de complir sis mesos. A Espanya, una enquesta realitzada entre pares i mares de xiquetes i xiquets de 9 a 17 anys va posar de manifest que el 89% de les famílies compartia al voltant d'una vegada al mes continguts dels seus fills en Facebook, Instagram o TikTok.

És el que coneixem com el sharenting, una pràctica cada vegada més estesa hui dia entre les famílies que semblen no ser conscients dels riscos que comporta.

Per no parlar dels pares o mares influenciadores i el benefici que els suposa usar imatges dels seus fills en els seus comptes per a atraure a les marques: l'estudi “Exposición de menores en Instagram: instamadres, presencia de marcas y vacío legal”, assenyala que, dels comptes analitzats, les publicacions on apareixen menors reben un 41% més m'agrada respecte a les que no.

Però no tenen els pares dret a publicar les imatges dels seus fills? Sí i no. Fins als 14 anys, els pares, com a tutors legals, tenen la potestat de decisió sobre com gestionar les seues dades personals i, per tant, de la seua imatge. Però precisament són els pares i les mares els qui estan obligats a vetlar per la seguretat i el benestar dels fills. Els drets de la infància han d'estar sempre per damunt dels nostres.

Quan pugem una foto o vídeo a internet perdem el seu control

Perquè qui pot resistir-se a compartir una bonica foto familiar d'unes vacacions o un moment especial amb els nostres amics i éssers estimats? Una cosa esporàdica i natural que no hauria de convertir-se en recurrent.

A més, hem de ser conscients que qualsevol imatge publicada en internet (també en perfils privats) pot posar en risc la seguretat i privacitat dels fills (la seua empremta digital). Una vegada que s'envia, encara que siga a un cercle xicotet de persones, la imatge escapa al nostre control i podria convertir-se en pública, amb caràcter general, si es comparteix o es descarrega pels nostres contactes.

Segons l'informe Perfil del detenido por delitos relativos a la pornografía infantil, en el 72% dels casos d'agressors sexuals duals penats existien imatges quotidianes de menors no sexualitzades, és a dir, fotos provinents de fonts comercials, àlbums familiars o fonts legítimes. Això s'aplica especialment a eixes fotos inofensives i familiars en una piscina o a la platja, ja que mai se sap on pot acabar eixe contingut.

I a aquests riscos, ara se suma l'augment exponencial de l'ús d'aplicacions d'intel·ligència artificial generativa, que donen lloc als deepfakes i al morphing, que consisteix a alterar la imatge del menor (pot ser qualsevol foto en qualsevol context) amb altres de caràcter pornogràfic, que donen lloc a una nova fotografia d'alt contingut sexual protagonitzat, sense voler-ho, per part del menor.

Però si és una foto molt ‘graciosa’, per què li fa vergonya?

A aquest comentari li solen seguir altres del tipus: “Però si són xiquets jugant en la piscina; si només és el meu bebé en la banyera; va ser una caiguda molt graciosa… quin perill pot tindre això? Mira que no hi ha coses pitjors en les xarxes socials!”.

El 56% dels pares comparteix informació potencialment vergonyosa dels seus fills, el 51% dona dades amb els quals se'ls pot localitzar i un 27% penja fotos directament inapropiades. A Espanya, el 42% dels menors sent vergonya pels continguts que han pujat els seus pares a internet.

A més, també ens trobem ja en xarxes socials amb molts perfils de centres escolars, centres esportius o associacions que, per a promocionar els seus servicis i activitats, publiquen i comparteixen centenars d'imatges dels menors, moltes vegades molt inapropiades (en vestit de bany), encara que compten amb les autoritzacions familiars corresponents per a això.

Repercussions legals

I què ocorre quan eixos fills creixen, es fan adolescents i ens demanen que les esborrem?

Quan els nostres fills, nebots o nets tenen edat suficient per a opinar sobre allò que es publica d'ells en xarxes, la seua voluntat ha de prevaldre. Així ho especifica la llei, per exemple, a Espanya:

“En cas que el dret s'exercitara per un afectat respecte de dades que hagueren sigut facilitades al servici, per ell o per tercers, durant la seua minoria d'edat, el prestador haurà de procedir sense dilació a la seua supressió per la seua simple sol·licitud”.

I hem de saber que, encara que posem emoticones per a cobrir les seues cares, en cas de poder ser identificables d'alguna manera, podrem ser sancionats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb multes de fins a 3 000 €, màximament si no tenim permís dels progenitors o aquests ens han sol·licitat el seu esborrament (hi ha sancions per això de 10 000 €.)

Així i tot, sembla necessari adoptar futurs mecanismes o mesures, més enllà de les existents (en el Codi Civil, la Llei orgànica de Protecció a la infància i l'adolescència enfront de la violència, LOPIVI, la Llei de Servicis Digitals, DSA, o la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals, LOPDGDD), ja que resulten insuficients per a garantir la seguretat i privacitat dels menors en les xarxes socials.

Abans de publicar fotos de menors, pensem

El primer i més important: ens agradaria que eixa imatge estiguera en mans de persones desconegudes? Com podria perjudicar la publicació d'aquest contingut al menor en la vida adulta (de cara a aconseguir una ocupació, entaular una relació sentimental o en qualsevol altra faceta de la seua vida personal)? Empatitzem amb els menors i la seua sensibilitat, especialment en l'edat adolescent: preguntem sempre abans de publicar una fotografia seua en internet o enviar-la a familiars. Hem de compartir aquesta preocupació amb els familiars més pròxims, germans i pares, perquè respecten la voluntat dels menors. Configurem la privacitat de xarxes socials i canals de missatgeria instantània per a assegurar que usuaris que no siguen contactes no puguen accedir a les fotos, i fins i tot encara que ho siguen, no puguen descarregar-se-les. Desactivem sempre l'opció d'etiquetatge en les xarxes socials perquè les persones no puguen etiquetar-nos ni a nosaltres ni als nostres fills (si tingueren perfil) automàticament sense la nostra autorització.

Tal com ens recorden des de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la iniciativa PantallasAmigas: existeix l'obligació de cuidar la imatge i intimitat dels menors, no el dret de fer un ús arbitrari d'elles. És la seua empremta digital la que està en joc.