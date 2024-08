El marge de beneficis de les cadenes de supermercats cau 1,3 punts des de 2020

Els supermercats espanyols han reduït en més d'un punt el marge de beneficis des de 2020, un període de quatre anys d'enorme complexitat, no sols per al sector, sinó també per al conjunt de la societat perquè en eixe període de temps s'han concatenat alguns successos inusitats i infreqüents, singularment la pandèmia del coronavirus i la crisi inflacionària derivada d'este fenomen i agreujada per la invasió russa d'Ucraïna.

L'Observatori de Marges Empresarials, un projecte conjunt del Ministeri d'Economia, el Banc d'Espanya i l'Agència Tributària, posa en relleu que, en el cas dels supermercats, eixa variable relacionada amb els beneficis es va situar en el segon trimestre de 2024 en el 4,7%, per davall 1,3 punts del 6% que resultava en el mateix període de 2020, que va coincidir amb els mesos més durs de l'estat d'alarma i el confinament de la població per l'esclat de la *covid.

El citat marge sorgix d'una equació que pondera el resultat brut d'explotació respecte de les vendes totals. Les dades procedixen del citat Observatori, que, al seu torn, els ha processats a partir de les declaracions de l'IVA i de l'Impost de Societats que presenten trimestral i anualment les empreses espanyoles, incloses, òbviament, les firmes alimentàries.

La principal conclusió, com ha quedat dit, és que les firmes propietàries de cadenes de supermercats han anat estrenyent els marges de beneficis en els últims quatre anys fins a l'esmentat 4,7%. Si es fa un balanç de l'última dècada s'observa que este percentatge és el més baix per al segon trimestre de cada any si s'exceptuen 2022, 2018 i 2016. En els restants exercicis, el marge de beneficis és molt major, amb 2015 encapçalant l'escalafó amb un 6,8%, seguit del 6% de 2020. Clar que en el ja citat 2018 esta dada es va quedar en el 3,94%.

La dada del segon trimestre de 2024 és superior, no obstant això, a l'Índex de Preus al Consum (IPC) de juny d'enguany, que va escalar fins al 3,4%. Al mes següent, la inflació a Espanya va experimentar un descens de sis dècimes i es va situar en el 2,8%, afavorida, entre altres motius, pel comportament a la baixa del preu dels aliments. Estos van caure 1,1 punts al juliol, fins al 3,1%, degut, en la seua major part, al descens dels preus de la fruita i dels olis i grasses, enfront de la pujada en el mateix període de l'any anterior, i coincidix amb l'eliminació de l'IVA de l'oli d'oliva des de l'1 de juliol.

Després de conéixer-se la dada avançada de l'IPC, el Ministeri d'Economia va destacar que la inflació dels aliments, que seguix la seua senda descendent, va registrar al juliol la seua menor taxa en quasi tres anys, des d'octubre de 2021.

En aquells dies, la covid continuava sent una amenaça diària per als ciutadans de tot el món i les restriccions que va comportar van provocar una ruptura en les cadenes de subministraments internacionals que van pressionar a l'alça als preus. Quatre mesos més tard va arribar la tempesta perfecta quan Rússia va envair Ucraïna i va trastocar dos mercats essencials, el de l'energia, a l'ésser el país euroasiàtic un dels grans proveïdors de petroli i gas i patir les sancions occidentals, i el de l'alimentació, per l'enorme incidència del territori dominat per Kíev en productes com els cereals. La inflació es va disparar i al juliol de 2022 va arribar al topall del 10,8%. Per a frenar-la, el Banc Central Europeu va pujar els tipus d'interés fins al 4,5%. Ja ha iniciat el camí de retorn, una vegada que els preus s'acosten a la zona de control.