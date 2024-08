Quant cal estalviar per a l'entrada d'una casa en cada província? Dels 19.600 euros de Conca als 101.000 de Balears

Per a comprar una casa a Espanya amb una hipoteca, de mitjana, cal disposar al voltant de 56.700 euros estalviats perquè les entitats autoritzen l'operació, més enllà disposar dels ingressos mensuals per a fer front a l'operació. A grans trets, els bancs exigeixen al comprador aportar el 20% del cost total de la vivenda i disposar de fons per a fer front als impostos associats a l'adquisició, l'Impost de Transmissions Patrimonials, i altres despeses associades, com la taxació, els honoraris del notari i el cost d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Els més de 50.000 esmentats anteriorment són una mitjana a escala nacional, però aquesta oscil·la depenent la zona d'Espanya. El lloc on es necessiten menys estalvis és Conca, on amb disposar amb 19.700 euros és suficient, mentre a les illes Balears es requereixen més de 101.000 euros, segons càlculs realitzats per aquest periòdic a partir de les dades del Col·legi de Registradors de superfície mitjana de les vivendes en cada província i el preu per metre quadrat, recopilats per la plataforma de Big Data immobiliari Brains Real Estate.

Encara que el percentatge del cost de la casa exigit per la banca és estàndard, normalment el 20%, la càrrega impositiva en la compra canvia depenent de la comunitat autònoma on se situe l'immoble: per exemple, l'ITP és només del 6% en la Comunitat de Madrid, mentre en altres regions, com a Comunitat Valenciana o Catalunya, se situa en el 10%, percentatges utilitzats per a fer els càlculs, encara que cada administració compta amb les seues pròpies desgravacions per a rebaixar-ho. Tampoc les despeses associades a l'adquisició citada són iguals en tots casos. Finalment, més enllà de disposar dels estalvis suficients, els bancs per a concedir el crèdit sempre exigeixen que la quota mensual de la hipoteca no supere un terç dels ingressos nets del comprador.

Les províncies on es necessiten menys estalvis

Dins de les 50 províncies espanyoles (més les dues ciutats autònomes), només hi ha quatre on comprar una casa amb hipoteca és accessible per a la major part de la població, on cal disposar menys de 25.000 euros. A més de Conca (abans esmentada), a Ciudad Real només necessiten 21.150 euros, a Mèrida, 24.600 euros, i, a Terol, 24.700 euros, segons els càlculs realitzats amb dades de Brains Real Estate.

En la major part, en 33 províncies, es requereixen entre 25.000 i 50.000 euros: Alacant (49.540 euros), Cantàbria (49.230 euros), Melilla (47.170 euros), Tarragona (46.290 euros), Cadis (45.790 euros), Ceuta (45.200 euros), Saragossa (44.650 euros), València (43.300 euros), Guadalajara (43.190 euros), Valladolid (43.130 euros), la Corunya (42.170 euros), Lleida (41.960 euros), Osca (40.840 euros), Sevilla (39.700 euros), Granada (36.330 euros), Córdoba (36.180 euros), Huelva (35.560 euros), Astúries (34.920 euros), Castelló (34.670 euros), La Rioja (34.640 euros), Sòria (33.830 euros), Múrcia (33.770 euros), Burgos (33.250 euros), Lugo (32.380 euros), Almeria (32.040 euros), Albacete (31.830 euros), Salamanca (31.600 euros), Segòvia (31.560), Ourense (31.040 euros), León (30.330 euros), Toledo (27.450 euros), Càceres (27.280 euros), Palència (26.000 euros) i Zamora (25.130 euros).

Les províncies on es necessiten més estalvis

En total, hi ha cinc províncies en les quals es requereixen de mitjana més de 75.000 euros estalviats per a afrontar la compra d'una casa amb hipoteca. A més, aquestes coincideixen amb aquelles que registren els preus més alts de la vivenda. Balears és l'única on els estalvis superen la barrera dels 100.000 euros. Per darrere, a Sant Sebastià són necessaris més de 88.500 euros, a Madrid, 80.500 euros, a Màlaga, 78.100 euros, i a Barcelona, 77.800 euros.

La quantia de capital que es necessita atresorar està per damunt de 50.000 euros (encara que per davall de 75.000) a les províncies de Bilbao (68.000 euros), Vitòria (64.000 euros), Girona (63.700 euros), Santa Cruz de Tenerife (61.400 euros), Pamplona (54.400 euros), Pontevedra (54.100 euros) i Las Palmas de Gran Canaria (53.100 euros).