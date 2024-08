Els hotels de la Comunitat apugen els preus a quasi el triple que la inflació

Impulsats pel creixement imparable en l’arribada de turistes, els hotels fan el seu particular agost este estiu amb un increment dels preus que quasi triplica la inflació, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en 129,81 euros, la qual cosa representa un augment del 7,4 % interanual. En general, els preus van pujar un 6,72 % respecte de l’any anterior a la Comunitat Valenciana i un 7,2 % en el conjunt d’Espanya. En els dos casos, la dada se situa molt per damunt de la inflació registrada en els dos territoris en el mes a què s’ha fet menció, que va ser del 2,7 % i del 2,8 %, respectivament.

En total, a la Comunitat Valenciana es va arribar a una ocupació del 72,82 % en juliol i el sector hoteler va ocupar 21.102 persones, la qual cosa suposa un increment del 2,8 % interanual.

Per comunitats autònomes, les Balears van aconseguir el grau d’ocupació per plaça més alt (87,64 %), seguides per les illes Canàries (76,06 %) i Catalunya (73,82 %). En el costat contrari es van situar Castella-la Manxa (37,2 %), Melilla (40,62 %) i Extremadura (41,19 %). D’acord amb el total de pernoctacions que s’han registrat a Espanya, les illes Balears va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions en juliol (24,75 %), juntament amb Catalunya (18,82 %) i Andalusia (15,04 %).

Les pernoctacions en establiments hotelers de la Comunitat Valenciana van augmentar un 4 % en juliol en comparació amb les dades el mateix mes de l’any anterior, i van sumar un total de 3.642.176 estades. Amb esta pujada, la Comunitat encadena tres mesos de creixement en les pernoctacions hoteleres. A més, es tracta de la tercera millor dada de pernoctacions en establiments hotelers valencians en un mes de juliol de la sèrie històrica.

En els hotels de la Comunitat es van allotjar un 2,09 % més de turistes en juliol que en el mateix mes de l’any anterior, fins a arribar a un total d’1.062.956 viatgers. Per nacionalitat, un total de 613.305 eren residents a Espanya (57,7 %), i 449.650 (42,3 %), estrangers. Respecte a juliol de 2023, el nombre de viatgers residents a Espanya va disminuir un 1,8 % i el d’estrangers va augmentar un 8 %.

Del total de pernoctacions a la Comunitat Valenciana, 1.957.281 les van efectuar residents a Espanya (53,74 %), mentres que 1.684.895 (46,26 %) van ser de residents a l’estranger.

La consellera de Turisme, Nuria Montes, va explicar que, segons les dades oferides per l’INE, «encadenem tres mesos de creixement en les pernoctacions hoteleres» i, a més, va remarcar que «es tracta de la tercera millor dada per a un mes de juliol de la sèrie històrica».