Estafes, mercadeig de cites i falta de personal: un matí en l’embós de la DGT

“No hi ha cites”. “Impossible”. “Per a això has de demanar cita en la DGT, però és que no n’hi ha”. “Busca en Google i fica’t tots els dies a tota hora, a vore si hi ha sort”. “Ja no fem bescanvis perquè no hi ha cites”. Són respostes de diverses gestories i centres de certificats pròxims a la prefectura provincial de trànsit a la gent que, per desesperació, s’acostava este dijous a ells per a intentar aconseguir cita perquè li atengueren. Tots sense èxit.

Com va avançar Levante-EMV este dimecres, l’embós administratiu de la DGT ha propiciat l’aparició d’un mercat negre de cites per fins a 270 euros que s’aprofita de la necessitat de la gent. La majoria són per a bescanvis del permís de conduir (és a dir, homologar un carnet estranger), encara que els afectats no són només immigrants. “Hi ha embós per a tot, fins els que demanen cita per a canviar de nom un vehicle els ha tocat esperar mesos”, conta una treballadora d’un centre de certificats.

Fins i tot s’han donat casos d’estafes en les cites per a trànsit dels quals este diari ha tingut constància. “En diverses ocasions ha arribat gent amb el seu paper ‘oficial’, i quan li hem preguntat si li havia arribat un missatge al mòbil de la DGT ens han dit que no. Els havien estafat”, conta un treballador d’una gestoria.

Fonts de la Direcció de Trànsit expliquen que l’arrel del problema és la falta de treballadors en l’Administració, que a més es continuen reduint a causa d’un alt nombre de jubilacions enguany que de moment estan sense cobrir. Afigen que es tracta d’un col·lapse generalitzat en tota l’Administració, no sols a València.

Mercadeig estés

Així, el trànsit de cites ja està estés per tot Espanya, i afectats que viuen a València compren el seu torn i viatgen a altres ciutats per a fer el tràmit. La principal, per nombre de comissaries, i per tant de cites, és Madrid, però segons s’arreplega en grups de xarxes socials es venen cites a Càceres, Barcelona o Vigo.

Els preus oscil·len en funció de la desesperació de la gent i del tràmit per a realitzar. Hi ha cites per 15, 25, 60, 120 i fins a 270 euros. “Els bescanvis són el pitjor, fa mesos que decidim que no anàvem a fer-ne més perquè no hi ha cita”, explica un treballador d’una gestoria. Al ser un tràmit molt complex (ja que les administracions del país d’origen han d’enviar documentació) és el que més ha sigut afectat per l’embós, malgrat ser un dels més demandats pels estrangers que necessiten permís de conduir per a treballar a Espanya. “Arribes a Espanya i et diuen que tens 6 mesos per a canviar el carnet, però ho intentes i no hi ha cites. És surrealista”, critiquen en una gestoria .

Mesures contra les estafes

La DGT ha implementat mesures recentment per a acabar amb les estafes que s’estan donant arran del col·lapse i de la falta de cites. La principal és vincular la cita amb un número de telèfon, la qual cosa servix perquè siga molt més difícil acaparar els torns , com es feia abans mitjançant bots informàtics. La cita es demana per ordinador però necessita confirmar-se des del telèfon mòbil de l’usuari.

Una altra mesura és la de confirmar que s’ha aconseguit la cita mitjançant un missatge de text de la DGT, la qual cosa servix perquè el ciutadà estiga segur que ha tret correctament el torn. Malgrat estes dos mesures, que ja estan en vigor, el mercat negre seguix actiu i amb capacitat d’eludir les barreres.

Un altre factor que agreuja el col·lapse (segons coincidixen diversos centres) és la cita prèvia, que va arribar com a forma provisional per a capejar la pandèmia però que s’ha acabat quedant en moltíssims sectors de l’Administració pública fins al dia de hui.

Impossible aconseguir torn

En diversos centres de certificats pròxims a la Direcció de Trànsit expliquen que comptaven amb gestors per a ajudar a traure cites als interessats (ja que ells tenen prioritat amb l’Administració) però l’embós ha arribat a un punt que han deixat de fer-ho i es dediquen a una altra mena de labors.