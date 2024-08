El Govern de Xàbia es queda sense un dels seus puntals: dimiteix el regidor del PP Enrique Escrivá

Enrique Escrivá, del PP, ha presentat la seua dimissió de l’acta de regidor de Xàbia . El qui era fins ara edil de Recursos Humans, Transparència, Participació Ciutadana, Patrimoni, Projectes i Vivenda ha explicat que es tracta d’una decisió meditada i per motius personals.

El Govern en la seua integritat li ha agraït que des que va entrar com a regidor del PP, fa ara un any, s’ha deixat la pell per a traure tots els objectius avant, especialment en matèria de recursos humans. Va desbloquejar el conflicte amb la Policia Local i va fer possible que els agents veren reconegudes les seues justes demandes laborals i salarials.

Enrique Escrivá ha sigut un dels puntals del govern local. Esta era la seua segona legislatura de regidor a l’Ajuntament. Va entrar en 2019, quan va ser el candidat de Ciutadans , partit al qual va representar durant eixos primers quatre anys. Abans de les últimes eleccions , es va donar de baixa de la formació taronja i es va afiliar al PP. Va arribar avalat per la llavors candidata popular, Rosa Cardona.

Per part seua, l’alcaldessa, Rosa Cardona, ha comentat que Xàbia perd un valor important, però “cal respectar els temps vitals de cada persona, Quique ha sigut una persona clau en el govern i en el PP des de la seua incorporació l’any passat. Ara només li desitge el millor en la seua vida personal i laboral.”