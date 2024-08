Salven la vida a una jove atrapada quan s’incendiava la seua casa a Xàbia

Els veïns, angoixats, han donat l’avís d’alarma. Eixia una quantitat de fum abundant pel balcó d’un pis del carrer Doctor Fleming, en el nucli del port de Xàbia. Es temia que dins hi haguera alguna persona atrapada. I, efectivament, dins es trobava una jove d’entre 30 i 35 anys.

Les patrulles de la Policia Local, la Guàrdia Civil, la Creu Roja i els bombers de l’equip de reforç de Xàbia han acudit ràpidament amb un vehicle dotat amb una escala. No podien entrar en el pis, situat en la quarta planta. La Policia Local i els bombers han hagut de tombar la porta. Han entrat i han rescatat la dona, que ha resultat ferida per intoxicació de fum. No ha transcendit si ha patit també cremades. Els sanitaris l’han atesa allí mateix i l’han traslladada a l’hospital de Dénia.

L'incendi ha ocorregut en un quart pis del nucli del Port de Xàbia. / Policia Local de Xàbia

Els veïns s’han vist obligats a quedar-se confinats dins de les seues cases

L’incendi s’ha produït al voltant de les 10.45 hores. S’està investigant l’origen. Els bombers han apagat les flames, que han generat danys importants en la vivenda. No s’ha hagut de desallotjar l’edifici. Això sí, s’ha demanat als veïns que es confinaren dins de les seues cases.