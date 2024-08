Daniel Sancho està escrivint un llibre de true crime sobre el seu cas

Poc més d'un any porta empresonat a Tailàndia Daniel Sancho, des del 3 d'agost de 2023. Mentre esperava el juí i la sentència contra ell pel crim d'Edwin Arrieta, ha fet esport i ha llegit molt.

Fonts pròximes al jove espanyol van explicar al canal de successos de Premsa Ibèrica que Sancho es va llegir fil per randa tot el sumari del seu cas, el 118/2566. D'aquí ve que tinguera una participació tan activa en el juí que es va celebrar contra ell en la Cort de Koh Samui.

Més de setanta llibres

En estos dotze mesos, a més, Sancho ha llegit més de setanta llibres. Alguns en anglés, els agafava de la xicoteta biblioteca de la presó de Koh Samui; uns altres li'ls enviava des d'Espanya la seua àvia paterna, a la qual està molt unit.

Proves trobades per la policia tailandesa. / COCONUT SAMUI TV

Huitanta pàgines

Però el principal projecte que Sancho ha posat en marxa des de la presó tailandesa és un llibre en el qual contarà la seua història, la seua veritat. Daniel Sancho porta ja escrites més de huitanta pàgines d'eixe llibre, una espècie de true crime on conta amb detall la seua història, la seua relació amb Edwin Arrieta i el que va ocórrer en el bungalow de Ko Pha Ngan on aquest va morir i Sancho el va esquarterar.

En el llibre, que podria convertir-se fins i tot en una futura sèrie de televisió, s'inclou també la dura experiència de passar per una presó tailandesa.

El llibre està inacabat i pendent de la sentència i la condemna contra ell, que es coneixerà aquest dijous. Llavors, Sancho sabrà on acabarà d'escriure'l i si tindrà molt o poc temps per a fer-ho.

A l'esquerra, Daniel Sancho en un vídeo de cuina. A la dreta, els ganivets presentats com a prova per la policia tailandesa. / SUCCESSOS

La versió de Sancho va ser avançada pel canal d'investigació i successos de Premsa Ibèrica. El jove va declarar davant el jutge que Arrieta va morir de manera accidental el 2 d'agost de 2023. Argumenta que en el bungalow de Tailàndia on tots dos van ser per a estar sols, ell va tractar de trencar la seua relació amb Arrieta, però el cirurgià colombià es va negar violentament a acceptar la seua decisió, i que fins i tot va tractar d'agredir-lo sexualment.

Llavors s'hauria iniciat una violenta baralla entre els dos, tal com arreplega l'informe de la policia tailandesa, en la qual, sempre segons la versió de Daniel Sancho, Arrieta l'hauria colpejat i mossegat.

Es va colpejar en el bany

Sancho llavors hauria espentat i colpejat a Arrieta, que finalment va caure i es va colpejar amb el cap contra un dels mobles del bany de l'habitació, la qual cosa li hauria originat la fractura de l'os occipital del crani i causat la mort.

Va ser després, segons ja va confessar Sancho, quan va trossejar el cos, el va ficar en bosses i el va llançar en diversos contenidors i en la mar.

"Serra per a tallar cocos"

Com va avançar aquest mitjà, la defensa del jove va presentar un informe amb indicis que demostrarien que, al contrari del que sostenen la policia i la fiscalia de Tailàndia, Sancho no va premeditar el crim. El document, firmat pels criminòlegs Carmen Balfagón i Ramón Chippirrás, assenyala que Sancho "va anar improvisant" en els seus actes immediatament anteriors i posteriors a la mort d'Arrieta.

Asseguren, per exemple, que si el jove haguera planejat l'assassinat, haguera comprat una serra "més eficaç" per a desmembrar després el cos de la víctima i no la serra per a "tallar fusta" que va adquirir un dia abans del succés per a, segons ell, "tallar cocos".

Va deixar el passaport

A més, Sancho va llogar una motocicleta en Ko Pha Ngan el 31 de juliol i, per a això, "va deixar totes les seues dades personals, incloent-hi nom, cognom i número de telèfon mòbil". També el seu passaport original. Una cosa que mai haguera fet si haguera planificat el crim, segons els criminòlegs.

En tot just unes hores se sabrà si el tribunal de Koh Samui ha cregut els seus arguments i condemna a Sancho a una pena de tres anys de presó o l'aboca a la cadena perpètua o la pena de mort.