Dia Mundial de la Síndrome de Turner: així és la malaltia rara que només afecta les dones

Com tots els 28 d'agost, acabem de celebrar el Dia Mundial de la Síndrome de Turner, un trastorn que es produeix quan falta un cromosoma X, ja siga de manera parcial o total. El trastorn sol aparéixer de manera esporàdica i, fins al moment, es desconeixen els factors de risc per a desenvolupar-lo.

Es tracta d'una síndrome que només afecta al sexe femení i que pot causar:

Problemes de desenvolupament.

Defectes cardíacs.

Baixa alçada.

Desenvolupament anormal d'ovaris (és present en el 90% dels casos).

La Síndrome de Turner es pot diagnosticar durant l'embaràs, mitjançant proves prenatals (anàlisis per a la detecció d'ADN fetal lliure o ecografia), o durant la infància. També és probable que el diagnòstic es retarde fins als primers anys de l'edat adulta si els símptomes de la malaltia són molt lleus.

Segons explica l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP):

"La prevalença s'estima entorn de 1/2500-3000 nounades vives, encara que hui es coneix que els fetus 45X0 suposen un 1-1,5% de les concepcions, sent un 99% avortaments espontanis i un 1% aquells que sobreviurien”.

Les doctores Ana Coral i Isabel González, del Servici d'Endocrinologia Infantil de l'Hospital La Paz de Madrid, assenyalen que “és habitual que nasquen amb 2-3 cm menys de l'estimat per a la seua edat gestacional, així com amb pes baix (uns 500 g menys)”. La talla baixa, com ja s'ha comentat, és el tret més freqüent.

“La velocitat de creixement s'alenteix en els tres primers anys de vida, amb hipocreixement en la meitat de les pacients durant el primer any, sent la talla inferior al percentil 3 aproximadament en un 75% de les afectes als 3-5 anys”.

Cromosoma / Agències

Símptomes de la Síndrome de Turner

Coll ample.

Mandíbula xicoteta.

Inflor de mans i peus.

Alteracions auditives.

Pit amb mugrons molt separats.

Dits tant de mans com de peus molt xicotets.

Durant l'adolescència: absència de cicles menstruals.

Incapacitat per a quedar embarassades llevat que se sotmeten a un tractament de fertilitat.

Com recalquen les especialistes:

"Les afectades per la Síndrome de Turner solen tindre una intel·ligència normal, encara que tenen major tendència a presentar dèficits d'aprenentatge, especialment en les àrees no verbals: visoespacial, matemàtiques, psicomotricitat, etc. Tot això, sumat a la hipoacúsia, pot condicionar dificultats d'aprenentatge”.

Com es diagnostica la Síndrome de Turner

Els símptomes de la Síndrome de Turner es poden confondre amb els d'un altre trastorn.

Davant qualsevol evidència, és important obtindre un diagnòstic ràpid per a rebre l'atenció mèdica adequada, sobretot, pels problemes cardíacs que produeix.

Com posen l'accent Coral i González:

“Davant aquelles pacients amb les dades clíniques esmentades, especialment aquelles amb talla baixa i retard de la pubertat, cal la realització d'un cariotip en limfòcits de sang perifèrica, amb almenys una anàlisi mínima de 20 cèl·lules”.

No obstant això, “no existeix encara evidència suficient que recolze el diagnòstic prenatal no invasiu mitjançant anàlisi de sang fetal en sang materna”.

Imatge d'rxiu d'un bebé / INFORMACIÓ

Tractament

El tractament variarà segons la malaltia de l'afectada. No obstant això, la majoria de les pacients han de sotmetre's a: