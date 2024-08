Empresonats tres patrons de dues de les pasteres arribades aquesta setmana a la província d’Alacant

Dos jutjats d’Alacant han decretat presó per a tres acusats de ser els patrons de duess de les cinc pasteres interceptades en les costes de la província durant el cap de setmana passat. Concretament, es tracta de dos embarcacions que van arribar a Teulada i al Poble Nou de Benitatxell amb un total de 29 persones a bord. Durant eixe cap de setmana van arribar fins a cinc embarcacions més i entre totes van sumar fins a cinquanta-tres persones. Totes elles van ser traslladades després del rescat en el port d’Alacant , a on van ser atesos per la Creu Roja per a verificar el seu estat de salut .

Les detencions s’han dut a terme per agents de la Unitat Central de Xarxes d’Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional. En cada embarcació rescatada sempre es busquen indicis que permeten identificar les persones que estaven a càrrec de la travessia. El més habitual és que s’obtinguen declaracions de testimonis protegits que permeten la identificació.

Cada vegada que hi ha indicis contra algun presumpte patró s’està usant la mà dura com a mesura dissuasiva i es procedix a l’empresonament immediat amb juís que tarden molt pocs mesos a celebrar-se, ja que es tracta de procediments que tenen una instrucció judicial senzilla que en moltes ocasions queda pràcticament acabada el mateix dia en què els detinguts són portats al jutjat de guàrdia, van assenyalar fonts de la Fiscalia .

El diumenge a la nit va arribar una pastera amb un total de 15 immigrants a Teulada, tots majors d’edat. Després que els agents prengueren declaració als immigrants que viatjaven a bord, es van obtindre indicis que dos d’ells eren les persones que s’havien encarregat de la travessia. Així mateix, unes poques hores més tard es va interceptar una altra embarcació en les aigües del Poble Nou de Benitatxell amb altres catorze tripulants, dos d’ells menors d’edat. Les perquisicions policials han permés identificar una altra persona com a patró de la pastera, per la qual cosa ha sigut detingut.

Juí abans de finals d’any

Els tres arrestats han passat al llarg d’esta setmana a la disposició del jutjat de guàrdia d’Alacant, en què s’han valorat delictes contra ells per a acordar l’empresonament per un delicte d’afavoriment de la immigració il·legal. La causa serà remesa ara als jutjats de Dénia , el partit judicial en què van ser interceptades les embarcacions, perquè completen la instrucció judicial i l’envien a juí. Una vista oral que podria celebrar-se abans de finals d’any en l’Audiència Provincial.

La majoria de les pasteres interceptades en la província d’Alacant procedixen de la costa d’Algèria, en què els immigrants poden arribar a pagar entre 2.000 i 9.000 euros per fer la travessia. Moltes vegades es pot arribar fins a les huit hores de viatge, encara que les embarcacions utilitzades no reunisquen les condicions mínimes de seguretat. Els patrons detinguts solen ocupar-se de labors com tripular el vaixell o cobrar als passatgers, encara que a vegades es tracta de persones que fan eixe treball per a pagar el viatge a les màfies que l’organitzen.