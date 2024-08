Una jove mor quan escalava un edifici d'oficines a València per a robar

Una jove de 24 anys, amb antecedents per robatoris, va morir dimarts al matí en precipitar-se des d'una altura d'uns huit metres quan tractava d'accedir mitjançant la tècnica coneguda com a escalament a les oficines que Creu Roja té al carrer Andarella, al costat del polígon de Vara de Quart, però pertanyent al terme municipal de Xirivella, a València.

Les investigacions de la Policia Nacional apunten que la intenció de la difunta en aquest accident era la de robar. De fet ja havia sigut identificada per petjades que la implicaven directament en diversos robatoris amb força comesos en aquestes mateixes oficines en les últimes setmanes.

Els fets van ocórrer sobre les sis del matí del dimarts al carrer Andarella de Xirivella quan la jove tractava d'accedir a unes oficines grimpant per la façana. Pel que sembla, quan es trobava a una altura de huit metres, poc abans dels deu metres en els quals es troben les instal·lacions de Creu Roja a les quals pretenia entrar a robar, hauria esvarat i ha caigut al buit, morint en l'acte producte de la caiguda.

Caiguda accidental

Fins al lloc van acudir patrulles de la Comissaria de Policia Nacional de Xirivella i agents de la Policia Científica. Des del primer moment la policia manejava que es tractava d'una mort accidental i han confirmat que la morta, de nacionalitat algeriana i 24 anys, no residia en l'edifici.

Sobre les nou del matí la comissió judicial va procedir a l'alçament del cadàver de la víctima, que va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València.

No era la primera vegada que la jove, amb antecedents per robatoris, entrava mitjançant aquesta tècnica d'escalament a les oficines de Creu Roja. Consten diverses denúncies per delictes comesos en les últimes setmanes precisament per robatoris de material en aquestes instal·lacions.

Els agents de la policia científica van prendre petjades en aquests robatoris i gràcies a això van poder identificar a la difunta, I. I. de 24 anys, qui estava pendent de ser localitzada i detinguda.

Finalment, els delictes pels quals estava sent buscada l'han portada a trobar la mort en les mateixes oficines en les quals pretenia presumptament robar de nou.