Omeprazol, entre l'abús i el “no ús”

L'omeprazol, fàrmac en comprimits contra el reflux gàstric, és un dels medicaments més dispensats per les farmàcies espanyoles, i, tal vegada per això mateix, un dels més qüestionats pels qui denuncien la suposada “sobremedicació” de la societat. A més, no pocs s'automediquen utilitzant-lo malament, com si fora un protector d'estómac o un antiàcid, abans d'un menjar copiós o d'una nit de copes. L'última volta de rosca d'aquesta polèmica farmacològica és el cas dels qui el tenen prescrit pel seu metge però eviten prendre'l per temor als seus possibles efectes secundaris.

“Hi ha molta gent que el té prescrit i no el vol utilitzar, perquè s'ha parlat molt en mitjans de comunicació que hi ha un abús d'omeprazol i que té molts efectes secundaris”, assenyala una farmacèutica de Vigo consultada per Faro de Vigo, que prefereix mantindre l'anonimat.

Aquesta professional, que regenta una oficina de farmàcia a la província de Pontevedra, reconeix que moltes persones utilitzen malament l'omeprazol de manera puntual, quan menjaran molt o quan alguna cosa els senta malament. “La gent té la idea que és un protector d'estómac, quan no és cert: en realitat el que fa és inhibir la síntesi de l'àcid clorhídric en l'estómac”, recorda aquesta farmacèutica. Subratlla que l'administració de l'omeprazol sol realitzar-se en el marc d'un “tractament continuat”, no de manera puntual, i que “hi ha tractaments amb els quals sí o sí que s'ha d'utilitzar”.

Campanya a Catalunya

Per què aleshores hi ha els qui refusen prendre omeprazol, tot i que el seu metge li ho ha prescrit? De manera recurrent, administracions sanitàries advertixen sobre l'abús d'aquest medicament i els seus possibles efectes secundaris. Fa unes setmanes, la directora de la Unitat de Farmàcia de l'Institut Català de la Salut, Anna Bonet, va assenyalar, en declaracions a Catalunya Ràdio, que l'omeprazol és “segur” i està destinat a tractar el reflux estomacal, però que comporta una sèrie de “riscos”. Entre ells, una mala absorció de nutrients, d'alguna vitamina i de magnesi, així com infeccions i osteoporosis.

El Departament de Salut de Catalunya ha impulsat la campanya 'Pastilles, només les necessàries' per a reduir l'ús inadequat d'uns certs fàrmacs. Aquesta iniciativa se situa en la línia de les declaracions de la ministra de Sanitat, Mónica García, qui va dir a l'abril que “els tractaments farmacològics a llarg termini maten”, en al·lusió als psicofàrmacs, una afirmació que van rebutjar de pla els professionals de la psiquiatria.

També han qüestionat algunes indicacions de l'omeprazol experts com Joan-Ramon Laporte, metge especialista en farmacologia. En el seu llibre 'Crònica d'una societat intoxicada', Laporte afirma que “hi ha dues indicacions dels prazols [omeprazol i similars] autoritzades per l'AEMPS [Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris] que semblen escrites per la indústria farmacèutica”. Una és la prevenció de la recidiva d'una úlcera d'estómac o de duodé ja curada, i una altra és el control a llarg termini de la malaltia per reflux gastroesofàgic curada. Laporte, que en el seu moment va ser àmpliament criticat per la seua postura davant les vacunes contra la covid –va dir que són un “experiment”, i que no redueixen la mortalitat–, sosté que això permet als metges prescriure omeprazol “per a tota la vida” a les persones que han tingut úlcera o reflux, i que es tracta “d'indicacions imprudents”.

Alguns estudis apunten a un mal a la microbiota intestinal, major risc d'infeccions bacterianes, de fractures òssies i fins i tot càncer ampul·lar, encara que l'evidència en la literatura científica sobre aquest tema no sembla ser molt àmplia.

L'omeprazol és un medicament molt segur i que ha remeiat molt Clemente García — Farmacèutic

Un document mèdic contingut en la web de la Conselleria de Sanidade gallega assenyala que l'omeprazol és “generalment ben tolerat” i que els seus efectes adversos “solen ser rars, lleus i reversibles”. Assenyala que pot afectar el metabolisme hepàtic de molts fàrmacs, però que, en la majoria de casos, “aquestes interaccions tenen poca rellevància clínica”. Entre eixes interaccions s'assenyala que redueix l'absorció de vitamina B12 i el metabolisme de les benzodiazepines (medicaments psicotròpics com el Valium).

La professió mèdica, per part seua, aporta pautes per a una òptima prescripció d'aquesta mena de fàrmacs. La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) recomana no prescriure de manera sistemàtica protecció gàstrica amb inhibidors de la bomba de protons (com l'omeprazol) als pacients que consumeixen antiinflamatoris no esteroidals (AINE, com l'aspirina, l'ibuprofé i el naproxén) que no presenten un risc augmentat de sagnat estomacal.

“Fins ara l'omeprazol ha sigut un medicament francament molt segur, que ha remeiat molt –opina el veterà farmacèutic de Vigo Clemente García Estévez–. Ha passat per damunt de les cimetidines, que eren anteriors, i ha resultat molt bé”. Afegeix que pot haver-hi hagut algun “problema puntual”, però que “la relació risc-benefici de l'omeprazol és molt elevada” a favor del benefici.

Respecte al seu mal ús, assenyala que hi ha algun client, al qual el professional de farmàcia té el deure d'orientar, que “creu que és com un antiàcid”, però resta importància a la polèmica. “Per a mi l'omeprazol és un medicament segur –insisteix–, i ho ha demostrat amb el temps. Si no fora segur, amb tota la gent que el pren, imagine's l'hecatombe que hi hauria. Cal ser un poc acurat”, afegeix, en al·lusió a missatges de tint alarmista.

[object Object] L'acidesa gàstrica es produeix quan l'àcid de l'estómac aconsegueix l'esòfag. Mentre que l'estómac té una protecció mucosa contra l'àcid, l'esòfag és molt menys resistent a ell. Per això es produeix una irritació en el revestiment de l'esòfag, l'ardor d'estómac. L'omeprazol inhibeix la producció d'àcid, però ha d'utilitzar-se sota prescripció mèdica i per a tractaments prolongats. “Per a tractaments aguts i puntuals, l'ideal són antiàcids clàssics [tipus Almax], que neutralitzen l'àcid gàstric –recomana en “The Conversation” la catedràtica de Farmacologia Raquel Abalo–. A més, es poden usar altres productes, com els alginats [tipus Gaviscon], que creen una barrera protectora en l'estómac perquè no escape l'àcid cap a l'esòfag”. Com a prevenció, cal menjar ben assegut i evitar l'alcohol i el menjar gras, picant, i ric en proteïnes. A la nit, sopar lleuger i esperar dues hores entre el sopar i el moment de ficar-se al llit. Quan es té ardor d'estómac no s'ha de prendre llet, ja que és rica en proteïnes i estimula la secreció d'àcid.