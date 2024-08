Veïns "a la fresca" a Sant Joan

Porten al voltant de 40 anys vivint a Sant Joan, on cada estiu, després de sopar, ixen a "prendre la fresca" al carrer amb allò que porten: bates i sabatilles d'estar per casa. Són un grup de veïns de tota la vida, compartint paraules mentre els cotxes passen per l'estret carrer, interrompent les seues converses quotidianes. Són els veïns del carrer San José, i la seua demanda històrica continua sent la mateixa: la conversió en zona de vianants de la via.

L'associació de veïns del carrer San José s'ha reunit en diverses ocasions amb l'Ajuntament per a traslladar la petició. Així ho explica Marisol Moreno, membre de la junta directiva: «Ens han dit que el centre històric està protegit».

Els residents recorden com l'estret carrer de cases baixes i antigues era «l'antiga carretera de València». «Continuen passant molts cotxes i volem que pare el trànsit. Abans eixia més gent, ara s'han fet més majors», comenta Mari Carmen Sánchez.

L'Ajuntament estudia desviar l'autobús perquè no passe pel carrer San José

El pas del temps ha reduït el nombre de participants en aquestes xarrades, on es parla de tot: des dels fills i el preu de la cistella de la compra o la imminent arribada de les Festes del Crist de la Pau. És Juan, un altre dels residents, qui s'encarrega d'animar les converses cantant unes jotes. Encara que en eixes converses sempre es colen les mateixes reivindicacions. Herminia Morena lamenta que «engolim molta pols i fum dels cotxes. Estem barallant molt de temps. És molt estret per a tots els cotxes que passen».

En la mateixa línia s'expressa Julia García: «Les cases s'estan clivellant. L'autobús és un turment, volem que els vehicles els desvien per la part posterior. Aquest carrer és molt estret. Alguns veïns ja se n'han anat perquè no aguanten el tràfec del trànsit».

L'Ajuntament, segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Manuel Nieto, està estudiant la possibilitat de desviar l'autobús per una altra zona perquè no passe pel carrer San José. Nieto assegura que ja s'ha parlat amb l'empresa responsable del servici i falta enviar un escrit a la Generalitat. És important recordar que existeix un informe municipal de 2018 que assenyala com el trànsit està causant microfissures en els immobles, la qual cosa reforça encara més la justificació de la històrica reivindicació veïnal.