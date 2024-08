Atrapats en l’edifici de reallotjament de Safranar

Les 99 famílies reallotjades després de l’incendi de Campanar tenien fins al 26 d’agost per a deixar lliure la finca d’acolliment, un bloc d’obra nova en el barri de Safranar. Moltes famílies van anar eixint en el transcurs dels sis mesos de cessió per part de l’Ajuntament i altres van desallotjar l’edifici municipal dilluns mateix, puntuals al final del termini. No obstant això, set famílies romanen encara en l’immoble a l’espera de poder resoldre les seues situacions particulars.

Entre elles hi ha un cas especialment complex. El de Sergio, Alexandra i els seus dos menuts. Una família de bielorussos als quals el foc va arrabassar poc menys que la identitat. Ella va eixir el 22 de febrer de la vesprada a un aniversari amb el fill i ell a un entrenament de la filla. Guardaven el passaport a l’habitació dels xiquets. No van poder rescatar res.

La família havia arribat a Espanya amb un permís de residència per a emprenedors. Buscaven un futur millor. Portaven estalvis per a viure tres anys sense ingressos amb la idea que Sergio, eixe era el pla, treballara en el desenrotllament d’una app per a xiquets i obrira una start-up. Però l’incendi va calcinar el disc dur on emmagatzemava tot el seu treball. També va posar fi a la vida del seu gos, que, segons van declarar en els dies posteriors a la tragèdia, “era com un germà”.

Des de llavors han estat residint a València amb una fotocòpia del passaport i el permís per a mamprenedors. L’imprescindible duplicat del passaport només podran obtindre’l presencialment al seu país d’origen. L’ambaixada bielorussa —situada a Madrid— els va rebutjar el tràmit telemàtic.

No obstant això, resulta que Sergio està en edat militar i la seua tornada podria derivar en un reclutament. Bielorússia dona suport a Rússia en la invasió d’Ucraïna i acaba de concentrar les seues tropes prop de la frontera nord d’Ucraïna en un possible nou front. El president bielorús, Aleksandr Lukaixenko, va dir a la fi d’any que no es poden fer passaports fora del país. Voler viure fora podria considerar-se una deserció.

D’aquesta manera, sense el duplicat del passaport, la família viu atrapada en l’edifici de reallotjament de Safranar incapaç de trobar a un propietari que els llogue un pis amb fotocòpies que a penes passen per documentació oficial. Tal és la desesperació de la família que els tècnics de l’Ajuntament van enviar fa dos setmanes un escrit a Estrangeria en què informaven que la situació de Sergio, Alexandra i els dos fills és completament regular a Espanya i necessiten amb urgència recuperar la documentació.

Temen acabar com a “il·legals”

Finalment, per a més incertesa, el permís de residència per mamprenedoria amb el qual viuen a Espanya els caduca el desembre de 2024 i no saben si aconseguiran sumar la pròrroga de dos anys fins a aconseguir la residència de llarga duració (5 anys en total). Sense passaport i amb un projecte de start-up abrasit en el seu pis de lloguer del carrer del Mestre Rodrigo, les possibilitats d’aconseguir temps extra al país d’acolliment semblen reduir-se. Temen que al desembre els endossen l’etiqueta d’“il·legals”.

La veritat és que la voluntat de les administracions competents és ajudar la família, que va vore frustrat el seu projecte migratori i ara roman atrapada en una espècie de llimbs. L’Ajuntament els va cedir una vivenda i ha posat els Servicis Socials a treballar amb ells una vegada s’ha acabat el termini d’estada en Safranar. Mentrestant, en la Delegació del Govern expliquen que el 7 de març es van reunir amb els afectats per a posar-se a la seua disposició i asseguren que, amb el permís de residència encara en vigor, la predisposició en estos quatre mesos és aclarir la seua situació legal.