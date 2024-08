Els gossos també poden gaudir de les vacacions

Durant l'estiu, moltes famílies aprofiten per a gaudir del seu temps lliure en altres ciutats o països. Els dies previs al viatge són sinònim de preparar maletes, buscar el millor lloc en el qual allotjar-se o trobar la millor oferta de vol, entre altres maldecaps. No obstant això, durant estos dies les famílies també han de trobar a la persona adequada per a cuidar dels seus animals de companyia durant la seua absència per a poder gaudir del viatge amb la major tranquil·litat possible. En la majoria de casos, els gossos o gats solen quedar-se a casa d'altres familiars, però en altres ocasions no hi ha tanta sort i, per tant, cal buscar altres alternatives perquè no es queden sols a casa.

Molts particulars s'oferixen a estes famílies a través de plataformes socials o aplicacions mòbils per a cuidar o passejar a les mascotes durant estos períodes vacacionals. Les persones interessades poden triar l'opció que més s'adapte a les seues necessitats. «Puc anar a passejar-los durant les hores establides o puc cuidar-los mentres no estan, és a dir, no sols passejar-los, sinó també posar-los menjar o veure que la casa es troba en bones condicions», explica el valencià Sebastián Díaz, que oferix les seues cures a través d'una reconeguda plataforma.

La majoria d'estes persones es definixen en els seus perfils com a amants dels animals, per la qual cosa no sols és una manera de compartir temps amb estes mascotes, sinó també d'obtindre un benefici econòmic de manera fàcil i senzilla. «Soc estudiant, per la qual cosa és una manera de guanyar diners, ja que no aconseguisc treball en altres llocs perquè no tinc experiència laboral», lamenta. Encara que moltes famílies aposten per esta mena de cures, Díaz reconeix que «a vegades no confien molt perquè no et coneixen o creuen que no el faràs bé». No obstant això, la societat comença a canviar la seua mentalitat i estes plataformes cada vegada guanyen més adeptes.

Evitar abandons

La demanda incrementa durant els mesos d'estiu, ja que és l'època en la qual les famílies es desplacen a altres llocs en grau més alt. Això permet que viatgen «més tranquil·lament» i, per tant, s'eviten els abandons, que també solen incrementar en esta època.

Abans d'oferir el servici, les famílies establixen una primera presa de contacte. «Quedem un dia i em presente per a conéixer a l'animal. Uns dies abans del viatge també tinc una trobada en el qual el passege perquè no siga tan estrany, ja que ells també tenen els seus costums i els seus hàbits», reivindica Núria Enguix, qui també oferix este tipus de servicis. Afig: «Els solc donar alguna recompensa perquè estiguen contents i em recorden».

Dues dones passegen a un gos, en una imatge d'arxiu. / Levante-EMV

A més, durant eixos dies, Enguix, que ha cuidat gossos, gats, cobais i, fins i tot, conills, compartix imatges i vídeos als seus propietaris per a mantindre el contacte i la tranquil·litat. «És una manera que les famílies es queden tranquil·les i puguen mantindre el contacte en tot moment perquè són *peluditos als quals se'ls vol molt», afirma.

Mantindre's actius

Estes plataformes també permeten que els cuidadors voluntaris incrementen les seues activitats esportives. Per a molts és una font clau de motivació per a mantindre's actius. La plataforma Presta'm el teu gosset, que també oferix este tipus de servicis i compta amb més d'un milió d'usuaris en tota Europa, revelava en una enquesta que el 85,7% dels enquestats creuen que tindre un gos és una manera de fomentar eixides a l'exterior, per la qual cosa incrementa les rutines d'exercici i benestar físic.

Quant a l'activitat física específica amb gossos, el 38,4% dels usuaris considerava que era una bona opció de fer esport, mentres que el 43,8% creu que és una bona idea per a mantindre l'activitat física, mentres que el 15,1% ja ha incorporat este hàbit en la seua rutina.

Les activitats esportives més populars entre estos membres són el passeig diari, el senderisme amb un 21,9% o eixir a córrer (*canicross). Estes activitats demostren la versatilitat d'opcions que els gossos poden oferir per als qui busquen mantindre's actius. A més, els enquestats reconeixen que la presència d'este animal els motiva i, d'altra banda, els infon tranquil·litat.

Sens dubte, aquests animals no només ens fan feliços amb la seua presència diària, sinó que també ens ajuden a millorar els nostres hàbits de vida i mantindre una rutina física.